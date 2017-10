TEXT-S&P ratings - Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

(The following statement was released by the rating agency)

Oct 17 -

Ratings -- Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. -------------------- 17-Oct-2012

CREDIT RATING: BBB/Stable/-- Country: Japan

Primary SIC: Blast furnaces

and steel mills

Mult. CUSIP6: 654619

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

17-Oct-2012 BBB/-- BBB/--

22-Jun-2011 BBB+/-- BBB+/--

Issues:

Rating Rating Date

¥10 bil 3.30% bnds ser 29 due 03/17/2017 BBB 17-Oct-2012

¥10 bil 3.175% bnds ser 30 due 09/11/2017 BBB 17-Oct-2012

¥10 bil 1.36% bnds ser 46 due 11/20/2012 BBB 17-Oct-2012

¥15 bil 1.18% bnds ser 48 due 02/13/2013 BBB 17-Oct-2012

¥20 bil 0.80% 0.8% bnds ser 49 due 06/04/2013 BBB 17-Oct-2012

¥15 bil 1.67% bnds ser 52 due 03/20/2014 BBB 17-Oct-2012

¥30 bil 1.77% bnds ser 53 due 09/20/2017 BBB 17-Oct-2012

¥20 bil 1.18% bnds ser 54 due 12/20/2013 BBB 17-Oct-2012

¥30 bil 1.66% bnds ser 55 due 12/20/2017 BBB 17-Oct-2012

¥30 bil 1.92% bnds ser 57 due 03/20/2018 BBB 17-Oct-2012

¥30 bil 1.55% bnds ser 56 due 03/20/2014 BBB 17-Oct-2012

¥30 bil 1.714% bnds ser 58 due 06/20/2018 BBB 17-Oct-2012

¥10 bil 2.491% bnds ser 59 due 06/20/2028 BBB 17-Oct-2012

¥15 bil 1.891% bnds ser 61 due 09/20/2018 BBB 17-Oct-2012

¥30 bil 1.214% bnds ser 60 due 12/20/2012 BBB 17-Oct-2012

¥20 bil 1.163% bnds ser 62 due 06/20/2014 BBB 17-Oct-2012

¥20 bil 1.942% bnds ser 63 due 06/20/2019 BBB 17-Oct-2012

¥20 bil 1.53% bnds ser 64 due 03/19/2020 BBB 17-Oct-2012

¥15 bil 1.076% bnds ser 65 due 06/19/2020 BBB 17-Oct-2012

¥30 bil 1.293% bnds ser 67 due 03/19/2021 BBB 17-Oct-2012

¥10 bil 0.58% bnds ser 66 due 03/18/2016 BBB 17-Oct-2012

¥15 bil 1.109% bnds ser 68 due 09/17/2021 BBB 17-Oct-2012

¥20 bil 0.951% 10-year bnds ser 70 due

06/20/2022 BBB 17-Oct-2012

¥10 bil 0.556% 7-year bnds ser 69 due

06/20/2019 BBB 17-Oct-2012