TEXT-S&P ratings - GS Caltex Corp.

(The following statement was released by the rating agency)

March 23 -

===============================================================================

Ratings -- GS Caltex Corp. ---------------------------------------- 23-Mar-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: BBB/Negative/A-2 Country: Korea, Republic

Of

Primary SIC: Petroleum

refining

Mult. CUSIP6: 36294B

Mult. CUSIP6: 438113

Mult. CUSIP6: 50185E

Mult. CUSIP6: 50185F

Mult. CUSIP6: 50185J

Mult. CUSIP6: 529894

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

12-Mar-2009 BBB/A-2 BBB/A-2

20-Jun-2005 BBB+/A-2 BBB+/A-2

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

US$300 mil 5.5% global nts due 08/25/2014 BBB 12-Mar-2009

US$300 mil 5.5% global bnds due 10/15/2015 BBB 12-Mar-2009

US$200 mil 6.% bnds due 08/08/2016 BBB 12-Mar-2009

US$500 mil 5.5% global bnds due 04/24/2017 BBB 12-Mar-2009

US$300 mil 7.25% nts due 07/02/2013 BBB 12-Mar-2009