TEXT-S&P ratings - Carlson Wagonlit B.V.

(The following statement was released by the rating agency)

March 23 -

===============================================================================

Ratings -- Carlson Wagonlit B.V. ---------------------------------- 23-Mar-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: B+/Stable/-- Country: Netherlands

Primary SIC: Amusement and

recreation, nec

Mult. CUSIP6: 142812

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

23-Mar-2012 B+/-- B+/--

22-Mar-2011 B/-- B/--

21-May-2010 B-/-- B-/--

15-Jun-2009 CCC+/-- CCC+/--

12-May-2009 B-/-- B-/--

02-Mar-2009 B/-- B/--

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

US$650 mil sr secd bank ln due 08/03/2014 B+ 23-Mar-2012

US$200 mil sr secd revolving credit fac bank ln

due 08/03/2013 B+ 23-Mar-2012

EUR285 mil nts due 05/01/2015 B- 23-Mar-2012