TEXT-S&P ratings - Xstrata Canada Corp.

(The following statement was released by the rating agency)

March 26 -

===============================================================================

Ratings -- Xstrata Canada Corp. ----------------------------------- 26-Mar-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: BBB+/Negative/A-2 Country: Canada

State/Province: Ontario

Primary SIC: Metal mining

services

Mult. CUSIP6: 306099

Mult. CUSIP6: 306104

Mult. CUSIP6: 655422

Mult. CUSIP6: 98490A

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

18-Apr-2011 BBB+/A-2 BBB+/A-2

30-Mar-2010 BBB/A-2 BBB/A-2

15-Dec-2008 BBB/A-3 BBB/A-3

===============================================================================

Issues:

Guarantor(s) : Xstrata PLC

Rating Rating Date

US$250 mil 7.35% nts due 06/05/2012 BBB+ 18-Apr-2011

US$300 mil 7.25% sr unsecd nts due 07/15/2012 BBB+ 18-Apr-2011

US$250 mil 5.375% nts due 06/01/2015 BBB+ 18-Apr-2011

US$350 mil 6.% deb due 10/15/2015 BBB+ 18-Apr-2011

US$250 mil 5.5% nts due 06/15/2017 BBB+ 18-Apr-2011

US$250 mil 6.2% nts due 06/15/2035 BBB+ 18-Apr-2011

CANADIAN CP prog auth amt CAD1 bil A-2 30-Mar-2010