TEXT-S&P ratings - 3i PLC

March 27 -
===============================================================================
Ratings -- 3i PLC ------------------------------------------------- 27-Mar-2012
===============================================================================
CREDIT RATING: No public ratings. Country: United Kingdom
Primary SIC: Commercial banks,
nec
===============================================================================
Credit Rating History:
Local currency Foreign currency
27-Mar-2012 NR/NR NR/NR
23-Feb-2009 BBB+/A-2 BBB+/A-2
28-Jan-2009 A-/A-2 A-/A-2
11-Nov-2008 A/A-1 A/A-1
===============================================================================