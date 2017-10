TEXT-S&P ratings - Dexia Credit Local

(The following statement was released by the rating agency)

March 28

===============================================================================

Ratings -- Dexia Credit Local ------------------------------------- 28-Mar-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: BBB/Watch Neg/A-2 Country: France

Primary SIC: Mortgage bankers

and

correspondents

Mult. CUSIP6: 225382

Mult. CUSIP6: 25214B

Mult. CUSIP6: 25214G

Mult. CUSIP6: 25214H

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

28-Mar-2012 BBB/A-2 BBB/A-2

29-Nov-2011 BBB+/A-2 BBB+/A-2

06-Oct-2011 A-/A-2 A-/A-2

19-Dec-2008 A/A-1 A/A-1

07-Oct-2008 A+/A-1 A+/A-1

29-Sep-2008 AA-/A-1+ AA-/A-1+

===============================================================================