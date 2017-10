TEXT-S&P ratings - Japan Bank for International Cooperation

(The following statement was released by the rating agency)

Apr 02 -

===============================================================================

Ratings -- Japan Bank for International Cooperation --------------- 02-Apr-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: AA-/Negative/A-1+ Country: Japan

Primary SIC: General

government, nec

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

02-Apr-2012 AA-/A-1+ AA-/A-1+

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

¥50 bil 1.19% Zaito Agency bnds ser 6 due

09/20/2012 AA- 27-Jan-2011

¥60 bil 0.65% Zaito Agency bnds ser 8 due

03/19/2013 AA- 27-Jan-2011

EUR500 mil 4.5% bnds due 12/02/2013 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥70 bil 1.47% Zaito Agency bnds ser 10 due

12/20/2013 AA- 27-Jan-2011

¥50 bil 1.6% zaito agency bnds ser 12 due

03/20/2014 AA- 27-Jan-2011

¥20 bil 1.91% zaito agency bnds ser 13 due

03/20/2019 AA- 27-Jan-2011

EUR750 mil 4.375% bnds due 06/10/2014 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥50 bil 1.74% Zaito Agency bnds ser 15 due

06/20/2014 AA- 27-Jan-2011

¥20 bil 2.07% Zaito Agency bnds ser 16 due

09/20/2019 AA- 27-Jan-2011

US$500 mil 4.625% global bnds due 12/12/2014 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥50 bil 1.34% Zaito Agency bnds ser 18 due

03/20/2015 AA- 27-Jan-2011

¥20 bil 1.67% Zaito Agency bnds ser 19 due

03/19/2020 AA- 27-Jan-2011

¥50 bil 1.58% Zaito Agency bnds ser 21 due

09/18/2015 AA- 27-Jan-2011

¥20 bil 2.09% Zaito bnds ser 23 due 12/19/2025 AA- 27-Jan-2011

¥20 bil 1.89% Zaito bnds ser 22 due 03/22/2021 AA- 27-Jan-2011

US$650 mil 5.25% Eurodollar bnds ser 13 due

03/23/2016 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥50 bil 2.04% Zaito Agency bnds ser 25 due

03/18/2016 AA- 27-Jan-2011

¥50 bil 1.32% Zaito Agency bnds ser 26 due

06/20/2012 AA- 27-Jan-2011

¥50 bil 1.77% Zaito Agency bnds ser 27 due

03/17/2017 AA- 27-Jan-2011

¥50 bil 1.28% Zaito Agency bnds ser 28 due

12/20/2012 AA- 27-Jan-2011

¥50 bil 1.78% Zaito Agency bnds ser 29 due

09/20/2017 AA- 27-Jan-2011

US$1 bil 4.375% gtd global bnds ser 15 due

11/26/2012 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

US$500 mil 3.375% gtd bnds ser 16 due

03/25/2013 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥50 bil 1.87% Zaito Agency bnds ser 30 due

03/20/2018 AA- 27-Jan-2011

US$1.5 bil 4.25% gtd global bnds ser 17 due

06/18/2013 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥20 bil 1.51% Zaito Agency bnds ser 31 due

06/20/2013 AA- 27-Jan-2011

¥20 bil 1.43% bnds ser 3 due 09/20/2019 AA- 27-Jan-2011

US$3 bil 2.125% gtd global bnds ser 2 due

11/05/2012 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

US$1.25 bil 2.875% gtd global bnds ser 3 due

02/02/2015 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥50 bil 0.618% bnds ser 7 due 12/19/2014 AA- 27-Jan-2011

US$2.25 bil 1.5% gtd global bnds ser 4 due

07/06/2012 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥50 bil 0.421% bnds ser 12 due 06/19/2015 AA- 27-Jan-2011

US$1.5 bil 1.875% gtd global bnds ser 5 due

09/24/2015 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

US$1.5 bil 2.5% global gtd bnds ser 6 due

01/21/2016 AA- 27-Jan-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

¥50 bil 0.591% bnds ser 17 due 03/18/2016 AA- 26-Apr-2011

US$2 bil 2.5% gtd global bnds due 05/18/2016 AA- 11-May-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

US$2 bil 2.25% gtd global bnds due 07/13/2016 AA- 07-Jul-2011

(Gtd: Japan (Unsolicited Ratings))

US$1.25 bil 2.125% gtd global bnds due

02/07/2019 AA- 31-Jan-2012