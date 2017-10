TEXT-S&P ratings - Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

Ratings -- Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd. -------------- 02-Apr-2012

CREDIT RATING: None. Please see issue list. Country: Japan

Primary SIC: Security brokers

and dealers

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

02-Apr-2012 NR/NR NR/NR

11-Sep-2009 BBB+/A-2 BBB+/A-2

18-Jun-2007 A/A-1 A/A-1

Issues:

Rating Rating Date

¥30 bil 1.4% bnds ser 1 due 07/24/2014 BBB+ 11-Sep-2009

¥41.3 bil 0.94% bnds ser 2 due 07/21/2015 BBB+ 13-Jul-2010

¥18.4 bil 1.72% bnds ser 5 due 07/21/2020 BBB+ 13-Jul-2010

¥20.5 bil fltg rate bnds ser 3 due 07/21/2015 BBB+ 13-Jul-2010

¥19.8 bil 1.26% bnds ser 4 due 07/21/2017 BBB+ 13-Jul-2010

¥7.8 bil 2.163% bnds ser 6 due 12/09/2025 BBB+ 02-Dec-2010