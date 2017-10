TEXT-S&P ratings - Sukuk Funding (No.2) Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

Apr 17 -

===============================================================================

Ratings -- Sukuk Funding (No.2) Ltd. ------------------------------ 17-Apr-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: B+/Stable/B Country: United Arab

Emirates

Primary SIC: Special Purpose

Program

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

17-Apr-2012 B+/B B+/B

15-Nov-2010 B/B B/B

30-Jul-2010 BB-/B BB-/B

22-May-2008 A-/A-2 A-/A-2

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

AED3.75 bil fltg rate sukuk al-ijara (trust

certs) due 06/17/2013 B+ 17-Apr-2012