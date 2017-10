TEXT-Fitch drops rtgs of 17 German cooperative banks following mergers

The rating actions are as follows:

Affirmed at ‘A+'/Stable and ‘F1+’ and withdrawn:

Raiffeisenbank eG Rosdorf

Raiffeisenbank Heroldstatt eG

Raiffeisenbank Ochsenfurt eG

Raiffeisenbank Schifferstadt eG

Raiffeisenbank Sparneck-Stammbach-Zell eG

Raiffeisenbank Stegaurach eG

Raiffeisenbank Suedstormarn eG

Raiffeisenbank von 1895 eG

Vereinigte Raiffeisenkassen eG

Volksbank Enger-Spenge eG

Volksbank Nordheide eG

Volksbank Oberharz eG

Volksbank Olpe eG

Volksbank Petershagen eG

Volksbank Schrobenhausen eG

Volksbank Stutensee Hardt eG

Volksbank Warburger Land eG

Fitch also notes that as a result of these mergers, the following 13 acquiring banks have been renamed while their ratings are unaffected by these rating actions:

Landsberg-Ammersee Bank eG, Volks- und Raiffeisenbank renamed as VR-Bank Landsberg-Ammersee eG

Raiffeisenbank Burgebrach eG renamed as Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG

Raiffeisenbank Frankenwald Ost - Oberkotzau eG renamed as Raiffeisenbank Hochfranken West eG

Raiffeisenbank Schrobenhausen eG renamed as Schrobenhausener Bank eG

Volksbank eG Dransfeld Gross Schneen Hann. Muenden Staufenberg renamed as VR-Bank in Suedniedersachsen eG

Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim eG renamed as Vereinigte Volksbank eG Brakel

Volksbank eG Minden-Hille-Porta renamed as Volksbank Mindener Land eG

Volksbank Laichingen eG renamed as Volksbank Laichinger Alb eG

Volksbank-Raiffeisenbank eG Husum-Eiderstedt-Vioel renamed as Husumer Volksbank eG Volksbank Raiffeisenbank eG Neumuenster renamed as VR Bank Neumuenster eG

Volksbank Weingarten-Walzbachtal eG renamed as Volksbank Stutensee-Weingarten eG

Volksbank Wenden-Drolshagen eG renamed as Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG

Volks- und Raiffeisenbank eG Moelln renamed as Raiffeisenbank Suedstormarn Moelln eG