TEXT-S&P ratings - Telefonica S.A.

Ratings -- Telefonica S.A. ---------------------------------------- 20-Dec-2012

CREDIT RATING: BBB/Negative/A-2 Country: Spain

Primary SIC: Telephone

communications,

exc. radio

Mult. CUSIP6: 879382

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

24-May-2012 BBB/A-2 BBB/A-2

11-Aug-2011 BBB+/A-2 BBB+/A-2

02-Dec-2008 A-/A-2 A-/A-2

Issues:

Rating Rating Date

EUR30 mil zero cpn nts due 07/21/2029 BBB 24-May-2012

EUR50 mil var rate nts due 03/02/2015 BBB 24-May-2012

EUR3 bil Sr Unsecd multi curr revolving fac

agmt due 07/06/09 bank ln BBB 24-May-2012

EUR6 bil Sr Unsecd syndicated (expected

maturity 28/06/2011) bank ln BBB 24-May-2012

EUR700 mil snr unsecd syndicated bank ln due

12/31/2017 BBB 24-May-2012

EUR0 mil fltg rate (up to 2bil) forward start

bank ln due 06/28/2013 BBB 24-May-2012

EUR8 bil fltg rate (up to) revolving credit

facility A Term Loan bank ln BBB 24-May-2012

EURO CP prog auth amt EUR450 mil A-2 31-Oct-2005