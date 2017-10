TEXT-S&P ratings - Alumina Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

Apr 30 -

Ratings -- Alumina Ltd. ------------------------------------------- 30-Apr-2012

CREDIT RATING: BBB/Negative/-- Country: Australia

Primary SIC: Nonferrous

foundries, nec

Mult. CUSIP6: 022205

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

18-Apr-2011 BBB/-- BBB/--

02-Apr-2009 BBB-/-- BBB-/--

11-Mar-2008 BBB+/-- BBB+/--

Issues:

Rating Rating Date

US$75 mil Multicurrency bilateral revolving

facility bank ln due 05/07/2012 BBB 18-Apr-2011