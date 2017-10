TEXT-S&P ratings - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(The following statement was released by the rating agency)

Ratings -- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ------------------- 30-Apr-2012

CREDIT RATING: BBB+/Negative/A-2 Country: Spain

Primary SIC: Commercial Banks

Mult. CUSIP6: 05946K

Mult. CUSIP6: 05950U

Mult. CUSIP6: 05950Y

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

30-Apr-2012 BBB+/A-2 BBB+/A-2

13-Feb-2012 A/A-1 A/A-1

29-Nov-2011 A+/A-1 A+/A-1

11-Oct-2011 AA-/A-1+ AA-/A-1+

13-Feb-2008 AA/A-1+ AA/A-1+

Issues:

Rating Rating Date

US$615 mil 5.75% cedulas territoria ser 1 due

07/20/2017 A+ 31-Jan-2012

EUR10 bil med-term note Prog 07/10/2003: sr

unsecd BBB+ 30-Apr-2012

EUR25 bil med-term note Prog 07/02/2004: sr

unsecd BBB+ 30-Apr-2012

EUR20 bil med-term note Prog 07/06/2007: sr

unsecd BBB+ 30-Apr-2012

EUR50 mil var rate index-linked med-term nts

ser 59 due 04/30/2015 BBB+ 30-Apr-2012

EUR70 mil var rate index linked med-term nts

ser 58 due 04/30/2015 BBB+ 30-Apr-2012

EUR60 mil fltg rate nts due 06/03/2022 BBB+ 30-Apr-2012

EUR27.947 mil 9.37% bnds ser B due 12/22/2016 BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR10 bil med-term note Prog 07/10/2003: sub BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR600 mil var rate sub nts due 07/17/2013 BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR749.782 mil var rate fxd/fltg rate sub nts

due 11/12/2015 BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR25 bil med-term note Prog 07/02/2004: sub BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR1 bil var rate /fltg rate callable sub nts

due 10/20/2019 BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR300 mil var rate callable fxd/fltg rate

callable sub med-term nts due 02/16/2022 BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR20 bil med-term note Prog 07/06/2007: sub BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR125 mil var rate callable sub fxd/fltg nts

due 03/03/2033 BBB/WatchN 30-Apr-2012

EUR100 mil 6.2% med-term nts due 07/04/2023 BBB/WatchN 30-Apr-2012

EURO CP prog auth amt US$500 mil A-2 30-Apr-2012

US$400 mil CD PROGRAM A-2 30-Apr-2012

SPANISH CP prog auth amt EUR901.518 mil A-2 30-Apr-2012

SPANISH CP prog auth amt EUR601.012 mil A-2 30-Apr-2012

(Gtd: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)

EUR457.347 mil CD PROGRAM A-2 30-Apr-2012

EURO CP prog auth amt EUR600 mil A-2 30-Apr-2012

EURO CP prog auth amt EUR1.2 bil A-2 30-Apr-2012

EUR25 bil med-term note Prog 07/02/2004: S-T

debt A-2 30-Apr-2012

EUR20 bil med-term note Prog 07/06/2007: S-T

debt A-2 30-Apr-2012

EURO CP prog auth amt EUR20 bil A-2 30-Apr-2012

4(2) CP prog auth amt US$25 bil A-2 30-Apr-2012