TEXT-S&P ratings - Abertis Infraestructuras S.A.

(The following statement was released by the rating agency)

Apr 30 -

===============================================================================

Ratings -- Abertis Infraestructuras S.A. -------------------------- 30-Apr-2012

===============================================================================

===============================================================================

CREDIT RATING: BBB+/Watch Neg/-- Country: Spain

Primary SIC: Bridge, tunnel, &

elevated highway

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

19-Apr-2010 BBB+/-- BBB+/--

08-Apr-2008 A-/-- A-/--

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR660 mil 4.375% bnds due 03/30/2020 BBB+/WatchN 19-Apr-2010

EUR0 mil Up to EUR900 mil sr unsecd bank ln due

12/31/2013 BBB+/WatchN 19-Apr-2010

EUR1 bil 5.125% med-term nts due 06/12/2017 BBB+/WatchN 19-Apr-2010

EUR2 bil med-term note Prog 05/25/2007: sr

unsecd BBB+/WatchN 19-Apr-2010

EUR125 mil 5.99% med-term nts due 05/14/2038 BBB+/WatchN 19-Apr-2010

EUR1 bil 4.625% med-term nts due 10/14/2016 BBB+/WatchN 19-Apr-2010