TEXT-S&P ratings - Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.

(The following statement was released by the rating agency)

Apr 30 -

===============================================================================

Ratings -- Holding d‘Infrastructures de Transport S.A.S. ---------- 30-Apr-2012

===============================================================================

===============================================================================

CREDIT RATING: BBB+/Watch Neg/-- Country: France

Primary SIC: Special Purpose

Program

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

19-Apr-2010 BBB+/-- BBB+/--

08-Apr-2008 A-/-- A-/--

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR1.15 bil sr unsecd term bank ln due

12/31/2013 BBB/WatchN 19-Apr-2010

EUR150 mil sr unsecd revolving fac due 2013

bank ln BBB/WatchN 19-Apr-2010