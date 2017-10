TEXT-S&P ratings - Greece (Hellenic Republic)

(The following statement was released by the rating agency)

May 02 -

===============================================================================

Ratings -- Greece (Hellenic Republic) ----------------------------- 02-May-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: CCC/Stable/C Country: Greece

Primary SIC: Sovereign

Mult. CUSIP6: 423324

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

02-May-2012 CCC/C CCC/C

27-Feb-2012 SD/SD SD/SD

27-Jul-2011 CC/C CC/C

13-Jun-2011 CCC/C CCC/C

09-May-2011 B/C B/C

29-Mar-2011 BB-/B BB-/B

27-Apr-2010 BB+/B BB+/B

16-Dec-2009 BBB+/A-2 BBB+/A-2

14-Jan-2009 A-/A-2 A-/A-2

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

US$20 bil med-term note Prog 10/27/1995: sr

unsecd CCC 02-May-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 10 due 02/24/2032 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 20 due 02/24/2042 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 12 due 02/24/2034 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 7 due 02/24/2029 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds due 02/24/2039 CCC 15-Mar-2012

EUR0 mil nts due 10/15/2042 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 15 due 02/24/2037 CCC 15-Mar-2012

EUR2.659 bil 2.% bnds ser 2 due 02/24/2024 CCC 15-Mar-2012

EUR2.659 bil 2.% bnds ser 3 due 02/24/2025 CCC 15-Mar-2012

EUR2.659 bil 2.% bnds ser 4 due 02/24/2026 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 14 due 02/24/2036 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 8 due 02/24/2030 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 11 due 02/24/2033 CCC 15-Mar-2012

EUR2.659 bil 2.% bnds ser 1 due 02/24/2023 CCC 15-Mar-2012

EUR2.659 bil 2.% bnds ser 5 due 02/24/2027 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 13 due 02/24/2035 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds due 02/24/2028 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 9 due 02/24/2031 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 18 due 02/24/2040 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 16 due 02/24/2038 CCC 15-Mar-2012

EUR2.836 bil 2.% bnds ser 19 due 02/24/2041 CCC 15-Mar-2012

¥40 bil 5.% bnds ser 15 due 08/22/2016 D 27-Feb-2012

¥50 bil 3.8% nts due 08/08/2017 D 27-Feb-2012

EUR1 bil 5.2% nts due 07/17/2034 D 27-Feb-2012

CHF650 mil 2.125% bnds due 07/05/2013 D 27-Feb-2012

¥30 bil 4.5% med-term nts ser 13 due 07/03/2017 D 27-Feb-2012

¥20 bil 5.8% nts due 07/14/2015 D 27-Feb-2012

¥30 bil 5.25% nts due 02/01/2016 D 27-Feb-2012

¥40 bil 4.5% nts due 11/08/2016 D 27-Feb-2012

EUR300 mil 5.% nts due 03/11/2019 D 27-Feb-2012

EUR200 mil 6.14% nts due 04/14/2028 D 27-Feb-2012

EUR300 mil fltg rate nts due 05/15/2012 D 27-Feb-2012

EUR1.6 bil 2.085% inflation linked nts due

07/25/2057 D 27-Feb-2012

US$1.5 bil 4.625% nts due 06/25/2013 D 27-Feb-2012

EURO CP prog auth amt EUR5 bil C 09-May-2011