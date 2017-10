TEXT-S&P ratings - Wolters Kluwer N.V.

(The following statement was released by the rating agency)

May 08 -

===============================================================================

Ratings -- Wolters Kluwer N.V. ------------------------------------ 08-May-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: BBB+/Negative/A-2 Country: Netherlands

Primary SIC: Miscellaneous

publishing

Mult. CUSIP6: 977874

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

12-Nov-2003 BBB+/A-2 BBB+/A-2

16-Aug-2001 A-/A-2 A-/A-2

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR700 mil 5.125% bnds due 01/27/2014 BBB+ 20-Nov-2003

¥5 bil 3.33% private loan agreement (private

placement no. 977874 B6) nts due 03/31/2038 BBB+ 07-Mar-2008

US$5 bil 3.33% private loan agreement (private

placement no. 977874 A7) nts ser 1 due

03/31/2038 BBB+ 07-Mar-2008

¥5 bil 3.33% private loan agreement (private

placement no. 977874A 5) nts ser 2 due

03/31/2038 BBB+ 07-Mar-2008

¥5 bil 3.33% private loan agreement (private

placement no. 977874A 3) nts due 03/31/2038 BBB+ 07-Mar-2008

EUR750 mil 6.375% bnds due 04/10/2018 BBB+ 15-Apr-2008

EUR36 mil 6.748% bnds due 08/14/2028 BBB+ 29-Aug-2008

EUR225 mil 6.875% perp bnds BBB 12-Nov-2003