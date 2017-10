TEXT-S&P ratings - Europcar Groupe S.A.

(The following statement was released by the rating agency)

May 11 -

Ratings -- Europcar Groupe S.A. ----------------------------------- 11-May-2012

CREDIT RATING: B/Stable/-- Country: France

Primary SIC: Passenger car

rental

Mult. CUSIP6: 29875C

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

19-Jan-2012 B/-- B/--

11-Dec-2008 B+/-- B+/--

Issues:

Rating Rating Date

EUR350 mil sr secd revolving credit fac bank

ln due 04/30/2013 B+ 19-Jan-2012

EUR425 mil sub secd fltg rate nts due

05/15/2013 CCC+ 19-Jan-2012

EUR400 mil 9.375% bnds due 04/15/2018 CCC+ 19-Jan-2012