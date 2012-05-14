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TEXT-S&P ratings - JPMorgan Securities Japan Co. Ltd.
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#Funds News
May 14, 2012 / 8:40 AM / in 5 years

TEXT-S&P ratings - JPMorgan Securities Japan Co. Ltd.

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 -

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Ratings -- JPMorgan Securities Japan Co. Ltd. --------------------- 14-May-2012

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CREDIT RATING: A+/Negative/A-1 Country: Japan

Primary SIC: Security brokers

and dealers

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Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

29-Nov-2011 A+/A-1 A+/A-1

21-Dec-2008 AA-/A-1+ AA-/A-1+

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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