TEXT-S&P ratings - AGBank

(The following statement was released by the rating agency)
May 14 -
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Ratings -- AGBank ------------------------------------------------- 14-May-2012
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CREDIT RATING: B/Stable/C Country: Azerbaijan
Primary SIC: Commercial banks,
nec
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Credit Rating History:
Local currency Foreign currency
14-May-2012 B/C B/C
02-Dec-2008 B-/C B-/C
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