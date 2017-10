TEXT-S&P ratings - Telecom Italia SpA

(The following statement was released by the rating agency)

June 13 -

Ratings -- Telecom Italia SpA ------------------------------------- 13-Jun-2012

CREDIT RATING: BBB/Negative/A-2 Country: Italy

Primary SIC: Radiotelephone

communications

Mult. CUSIP6: 87927W

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

13-Jun-2012 BBB/A-2 BBB/A-2

04-Oct-2011 BBB/A-3 BBB/A-3

17-Mar-2008 BBB/A-2 BBB/A-2

Issues:

Guarantor(s) : Telecom Italia SpA

Rating Rating Date

US$12 bil med-term note Prog Ser A : sr unsecd BBB 17-Mar-2008

EUR15 bil med-term note Prog 01/29/2004: sr

unsecd BBB 17-Mar-2008

£850 mil 6.375% med-term nts due 06/24/2019 BBB 17-Mar-2008

EUR1.25 bil 5.375% Tranche 3 nts due 01/29/2019 BBB 17-Mar-2008

EUR120 mil fltg rate med-term nts due

11/23/2015 BBB 17-Mar-2008

EUR850 mil 5.25% med-term nts due 03/17/2055 BBB 17-Mar-2008

£500 mil 5.625% med-term nts due 12/29/2015 BBB 17-Mar-2008

EUR8 bil sr unsecd multi-curr credit fac bank

ln due 12/31/2014 BBB 17-Mar-2008

EUR1 bil fltg rate callable med-term nts due

12/06/2012 BBB 17-Mar-2008

£400 mil 5.875% med-term nts due 05/19/2023 BBB 17-Mar-2008

EUR750 mil 4.75% med-term nts due 05/19/2014 BBB 17-Mar-2008

EUR400 mil fltg rate med-term nts due

06/07/2016 BBB 17-Mar-2008

EUR500 mil fltg rate med-term nts due

07/19/2013 BBB 17-Mar-2008

EUR500 mil 7.875% med-term nts due 01/22/2014 BBB 27-Jan-2009

EUR650 mil 6.75% med-term nts ser 21 due

03/21/2013 BBB 20-Mar-2009

EUR850 mil 8.25% med-term nts ser 22 due

03/21/2016 BBB 20-Mar-2009

£750 mil 7.375% med-term nts due 12/15/2017 BBB 21-May-2009

EUR1.25 bil 5.25% med-term nts ser 24 due

02/10/2022 BBB 04-Feb-2010

EUR1.25 bil fltg rate sr unsecd revolving

credit fac bank ln due 02/12/2013 BBB 19-Feb-2010

EUR1 bil 5.125% bnds ser 25 due 01/25/2016 BBB 20-Jan-2011

EUR750 mil 4.75% nts due 05/25/2018 BBB 23-May-2011

EUR1 bil 7.00% nts due 01/20/2017 BBB 17-Oct-2011

EUR750 mil 6.125% med-term nts ser 30 due

12/14/2018 BBB 12-Jun-2012

EUR750 mil 4.625% med-term nts ser 29 due

06/15/2015 BBB 12-Jun-2012