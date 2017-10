TEXT-S&P ratings - Russian Federation

(The following statement was released by the rating agency)

June 27 -

Ratings -- Russian Federation ------------------------------------- 27-Jun-2012

CREDIT RATING: Country: Russia

Local currency BBB+/Stable/A-2

Foreign currency BBB/Stable/A-2 Primary SIC: Sovereign

Mult. CUSIP6: 783064

Mult. CUSIP6: 78307A

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

27-Jun-2012 BBB+/A-2 BBB/A-2

08-Dec-2008 BBB+/A-2 BBB/A-3

Issues:

Rating Rating Date

RUB111.263 bil step down bnds due 02/06/2036 BBB+ 08-Dec-2008

RUB69.48 bil step down bnds ser 46017 due

08/03/2016 BBB+ 08-Dec-2008

RUB26 bil step up bnds ser 46019 due

03/20/2019 BBB+ 08-Dec-2008

RUB3.5 bil zero cpn bnds ser 26039 due

03/05/2016 BBB+ 08-Dec-2008

RUB20 bil 6.00% bnds ser 26197 due 10/05/2012 BBB+ 08-Dec-2008

RUB42.12 bil 6.00% bnds ser 26198 due

11/02/2012 BBB+ 08-Dec-2008

RUB4.82 bil step up bnds ser 29002 due

03/11/2015 BBB+ 08-Dec-2008

RUB4.82 bil step up bnds ser 29003 due

03/30/2016 BBB+ 08-Dec-2008

RUB4.82 bil step up bnds ser 29004 due

05/10/2017 BBB+ 08-Dec-2008

RUB4.8 bil step up bnds ser 29005 due

06/06/2018 BBB+ 08-Dec-2008

RUB62 bil step up bnds ser 6002 due

08/08/2012 BBB+ 08-Dec-2008

RUB20 bil zero cpn bnds ser 46005 due

01/09/2019 BBB+ 08-Dec-2008

RUB20 bil zero cpn bnds ser 46006 due

03/18/2020 BBB+ 08-Dec-2008

RUB20 bil zero cpn bnds ser 46007 due

10/20/2021 BBB+ 08-Dec-2008

RUB40 bil zero cpn bnds ser 46008 due

05/08/2024 BBB+ 08-Dec-2008

RUB30 mil step up bnds ser 46010 due

05/17/2028 BBB+ 08-Dec-2008

RUB30 mil zero cpn bnds ser 46011 due

08/20/2025 BBB+ 08-Dec-2008

RUB40 mil step up bnds ser 46012 due

09/05/2029 BBB+ 08-Dec-2008

RUB58.29 bil step up bnds ser 46014 due

08/29/2018 BBB+ 08-Dec-2008

RUB62.88 bil step up bnds ser 46018 due

11/24/2021 BBB+ 08-Dec-2008

RUB24.1 bil fltg rate bnds ser 8001 due

10/31/2018 BBB+ 08-Dec-2008

RUB93.654 bil step up bnds ser 6021 due

08/08/2018 BBB+ 08-Dec-2008

RUB38.129 bil 6.10% bnds due 07/23/2013 BBB+ 08-Dec-2008

RUB28.222 bil step up nts due 07/19/2023 BBB+ 08-Dec-2008

RUB13.866 bil 6.55% bnds ser 26201 due

10/16/2013 BBB+ 08-Dec-2008

RUB37.886 bil 12.00% bnds due 08/20/2014 BBB+ 14-Sep-2009

RUB40.994 bil 7.15% nts ser 25072 due

01/23/2013 BBB+ 28-Jan-2010

RUB35.578 bil 6.85% nts ser 25073 due

08/01/2012 BBB+ 02-Feb-2010

RUB40 bil 7.85% nts due 03/10/2018 BBB+ 23-Mar-2011

RUB100 bil 7.50% nts ser OFZ 26204 due

03/15/2018 BBB+ 24-May-2011

RUB150 bil 7.60% nts ser OFZ 26205 due

04/14/2021 BBB+ 24-May-2011

RUB155 bil 7.10% nts ser OFZ 25076 due

03/13/2014 BBB+ 24-May-2011

RUB100 bil 6.70% nts ser OFZ 25078 due

02/06/2013 BBB+ 24-May-2011

RUB150 bil 7.35% nts ser OFZ 25077 due

01/20/2016 BBB+ 24-May-2011

RUB46 bil 12.00% nts ser OFZ 26065 due

03/27/2013 BBB+ 06-Jul-2011

RUB40 bil 11.20% nts ser OFZ 26202 due

12/17/2014 BBB+ 06-Jul-2011

RUB150 bil 6.88% nts ser OFZ 25075 due

07/15/2015 BBB+ 06-Jul-2011

RUB45 bil 11.30% nts ser OFZ 25067 due

10/17/2012 BBB+ 06-Jul-2011

RUB150 bil 6.90% nts ser OFZ 26203 due

08/03/2016 BBB+ 06-Jul-2011

RUB45 bil 10.80% nts ser OFZ 25069 due

09/19/2012 BBB+ 06-Jul-2011

RUB80 bil 8.10% nts ser OFZ 25071 due

11/26/2014 BBB+ 06-Jul-2011

US$2.5 bil 12.75% bnds due 06/24/2028 BBB 08-Dec-2008

US$3.47 bil 11.00% euro bnds due 07/24/2018 BBB 08-Dec-2008

US$2.03 bil London Club exchange bnds due

03/31/2030 BBB 08-Dec-2008

US$1.28 bil 7.50% bnds due 12/31/2030 BBB 08-Dec-2008

US$5.5 bil 5.00% bnds due 04/29/2020 BBB 22-Apr-2010

US$2 bil 4.50% bnds due 04/04/2022 BBB 23-Apr-2012

US$3 bil 5.625% bnds due 04/04/2042 BBB 23-Apr-2012

US$2 bil 3.25% bnds due 04/04/2017 BBB 23-Apr-2012