TEXT-S&P ratings - QBE Insurance Group Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

June 28 -

===============================================================================

Ratings -- QBE Insurance Group Ltd. ------------------------------- 28-Jun-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: A/Stable/-- Country: Australia

Primary SIC: Insurance

carriers, nec

Mult. CUSIP6: 74728G

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

28-Jun-2012 A/-- A/--

09-Jul-2009 A/-- --/--

==============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

US$210.7 mil 9.75% US$ debt issue N/A due

03/14/2014 A 09-Jul-2009

£550 mil 6.125% bnds due 09/28/2015 A 27-Sep-2009

US$250 mil subordinated nts due 07/01/2023 BBB+ 09-Jul-2009