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TEXT-S&P ratings - Barclays Private Clients International Ltd.
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#Credit Markets
July 5, 2012 / 9:57 AM / 5 years ago

TEXT-S&P ratings - Barclays Private Clients International Ltd.

Reuters Staff

1 Min Read

July 05 -

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Ratings -- Barclays Private Clients International Ltd. ------------ 05-Jul-2012

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CREDIT RATING: A+/Negative/A-1 Country: Isle Of Man

Primary SIC: Commercial banks,

nec

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Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

29-Nov-2011 A+/A-1 A+/A-1

19-Dec-2008 AA-/A-1+ AA-/A-1+

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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