TEXT-S&P takes var rtg actions on 12 Sallie Mae prvte st ln ABS dls

RELATED CRITERIA AND RESEARCH

-- Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis: The Effects Of The Top Five Macroeconomic Factors, published Nov. 4, 2011.

-- General Criteria: Principles of Credit Ratings, published Feb. 16, 2011.

-- Standard & Poor’s Ratings Definitions, published March 15, 2011.

-- 63 Ratings Lowered On 12 Sallie Mae Private Student Loan ABS Transactions; Six Ratings Affirmed, published May 26, 2010.

-- Standard & Poor’s To Explicitly Recognize Credit Stability As An Important Rating Factor, published Oct. 15, 2008.

-- Student Loan Criteria: Student Loan Programs, published Oct. 1, 2004.

-- Student Loan Criteria: The Rating Process For Student Loan Transactions, published Oct. 1, 2004.

-- Student Loan Criteria: Evaluating Risk In Student Loan Transactions, published Oct. 1, 2004.

-- Student Loan Criteria: Structural Elements In Student Loan Transactions, published Oct. 1, 2004.

-- Student Loan Criteria: Rating Methodology For Student Loan Transactions, published Oct. 1, 2004.

-- Student Loan Criteria: Legal Considerations For Student Loan Transactions, published Oct. 1, 2004.

RATINGS RAISED

SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A

US$2.244 bil floating rate student loan-backed notes series 2006-A

Rating

Class CUSIP To From

A-3 78443CCG7 AA (sf) A+ (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B

US$2.238 bil floating rate student loan-backed notes series 2006-B

Rating

Class CUSIP To From

A-3 78443CCS1 AA (sf) A (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-C

US$1.199 bil floating rate student loan-backed notes series 2006-C

Rating

Class CUSIP To From

A-3 78443JAC3 A+ (sf) A- (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A

US$2.566 bil student loan-backed notes series 2007-A

Rating

Class CUSIP To From

A-2 78443DAB8 AA- (sf) A (sf)

RATINGS LOWERED

SLM Private Credit Student Loan Trust 2003-A

US$1.056 bil student loan-backed notes series 2003-A

Rating

Class CUSIP To From

A-2 78443CAF1 A- (sf) A+ (sf)

A-3 78443CAJ3 BBB (sf) A (sf)

A-4 78443CAK0 BBB (sf) A (sf)

B 78443CAG9 BB- (sf) BBB- (sf)

C 78443CAH7 CCC- (sf) BB- (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2003-B

US$1.343 bil student loan-backed notes series 2003-B

Rating

Class CUSIP To From

A-2 78443CAM6 A- (sf) A+ (sf)

A-3 78443CAN4 BBB (sf) A (sf)

A-4 78443CAP9 BBB (sf) A (sf)

B 78443CAQ7 B- (sf) BBB- (sf)

C 78443CAR5 CCC- (sf) BB- (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2003-C

US$1.346 bil student loan-backed notes series 2003-C

Rating

Class CUSIP To From

A-2 78443CAZ7 A+ (sf) AA- (sf)

A-3 78443CBA1 A- (sf) A (sf)

A-4 78443CBB9 A- (sf) A (sf)

A-5 78443CBC7 A- (sf) A (sf)

B 78443CBD5 B- (sf) BBB- (sf)

C 78443CBE3 CCC- (sf) BB- (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A

US$1.336 bil student loan-backed notes series 2004-A

Rating

Class CUSIP To From

C 78443CBK9 BB- (sf) BB (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B

US$1.508 bil floating rate student loan-backed notes series 2004-B

Rating

Class CUSIP To From

C 78443CBR4 BB (sf) BB+ (sf)

RATINGS AFFIRMED

SLM Private Credit Student Loan Trust 2002-A

US$726.86 mil floating rate student loan-backed notes series 2002-A

Class CUSIP Rating

A-2 78443CAB0 AA (sf)

B 78443CAC8 A- (sf)

C 78443CAD6 BBB- (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A

US$1.336 bil student loan-backed notes series 2004-A

Class CUSIP Rating

A-2 78443CBG8 AA- (sf)

A-3 78443CBH6 A (sf)

B 78443CBJ2 BBB (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B

US$1.508 bil floating rate student loan-backed notes series 2004-B

Class CUSIP Rating

A-2 78443CBM5 AA- (sf)

A-3 78443CBN3 A+ (sf)

A-4 78443CBP8 A+ (sf)

B 78443CBQ6 BBB+ (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A

US$1.651 bil floating rate student loan-backed notes series 2005-A

Class CUSIP Rating

A-2 78443CBT0 A (sf)

A-3 78443CBU7 A (sf)

A-4 78443CBV5 A (sf)

B 78443CBW3 BBB+ (sf)

C 78443CBX1 BB+ (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B

US$1.702 bil floating rate student loan-backed notes series 2005-B

Class CUSIP Rating

A-2 78443CBZ6 A+ (sf)

A-3 78443CCA0 A (sf)

A-4 78443CCB8 A (sf)

B 78443CCC6 BBB (sf)

C 78443CCD4 BB (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A

US$2.244 bil floating rate student loan-backed notes series 2006-A

Class CUSIP Rating

A-4 78443CCJ1 A+ (sf)

A-5 78443CCL6 A+ (sf)

B 78443CCM4 BBB+ (sf)

C 78443CCN2 BBB- (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B

US$2.238 bil floating rate student loan-backed notes series 2006-B

Class CUSIP Rating

A-4 78443CCT9 A (sf)

A-5 78443CCU6 A (sf)

B 78443CCV4 BBB+ (sf)

C 78443CCW2 BBB- (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-C

US$1.199 bil floating rate student loan-backed notes series 2006-C

Class CUSIP Rating

A-2 78443JAB5 AA (sf)

A-4 78443JAD1 A- (sf)

A-5 78443JAE9 A- (sf)

B 78443JAF6 BBB (sf)

C 78443JAG4 BB+ (sf)

SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A

US$2.566 bil student loan-backed notes series 2007-A

Class CUSIP Rating

A-1 78443DAA0 AA (sf)

A-3 78443DAC6 A (sf)

A-4 78443DAD4 A (sf)

B 78443DAF9 BBB+ (sf)

C-1 78443DAH5 BBB- (sf)

C-2 78443DAJ1 BBB- (sf)