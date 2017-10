TEXT-S&P ratings - Swedbank Mortgage AB

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 20 -

===============================================================================

Ratings -- Swedbank Mortgage AB ----------------------------------- 20-Nov-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: A+/Negative/A-1 Country: Sweden

Primary SIC: Mortgage bankers

and

correspondents

Mult. CUSIP6: 84855L

Mult. CUSIP6: 84855M

Mult. CUSIP6: 84855Q

Mult. CUSIP6: 87020L

Mult. CUSIP6: 87020M

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

01-Dec-2011 A+/A-1 A+/A-1

08-Jul-2009 A/A-1 A/A-1

===============================================================================

Issues:

Guarantor(s) : Swedbank AB

Rating Rating Date

EUR25 bil med-term note Prog 04/10/2008: sr

secd AAA 21-Apr-2008

SEK150 bil Sr Secd/S-T Secd Debt covered bond

med-term note prog 04/10/2008: sr secd AAA 21-Apr-2008

SEK Unlimited Sr Secd/S-T Secd Debt covered

bond med-term note prog 04/10/2008: sr secd AAA 21-Apr-2008

HKD130 mil zero cpn sakerstallda obligat ser

EMTN 542 due 12/30/2014 AAA 02-May-2008

SEK43.487 bil 4.75% sakerstallda obligat ser

SWEDBANK HYPOTEK 177 due 06/19/2013 AAA 02-May-2008

SEK70.257 bil 6.75% sakerstallda obligat ser

SPINTAB 166 due 05/05/2014 AAA 02-May-2008

US$30 mil var rate CMS Spread sakerstallda

obligat ser EMTN 550-7 due 12/15/2014 AAA 06-May-2008

SEK200 mil zero cpn inflation-linked

sakerstallda obligat ser EMTN 551-1 due

04/01/2014 AAA 06-May-2008

¥2 bil var rate CMS-linked sakerstallda

obligat ser EMTN 588-5 due 03/24/2015 AAA 06-May-2008

HKD220 mil zero cpn sakerstallda obligat ser

EMTN 595 due 12/30/2015 AAA 06-May-2008

¥500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

EMTN 596 due 06/15/2020 AAA 06-May-2008

SEK350 mil 3.60% sakerstallda obligat ser

EMTN 597 due 12/01/2020 AAA 06-May-2008

¥1 bil 1.80031% sakerstallda obligat ser EMTN

602-5 due 07/27/2020 AAA 06-May-2008

HKD346 mil zero cpn sakerstallda obligat ser

EMTN 603 due 12/30/2014 AAA 06-May-2008

HKD299 mil zero cpn sakerstallda obligat ser

EMTN 605 due 12/27/2013 AAA 06-May-2008

¥2 bil var rate sakerstallda obligat ser EMTN

606 due 08/03/2015 AAA 07-May-2008

EUR10 mil var rate sakerstallda obligat ser

EMTN 610 due 08/25/2015 AAA 06-May-2008

SEK0 mil 3.743% sakerstallda obligat ser 3030

due 01/15/2013 AAA 07-May-2008

SEK0 mil 4.356% sakerstallda obligat ser 3031

due 03/15/2013 AAA 07-May-2008

HKD110 mil 5.072% sakerstallda obligat ser

EMTN 692 due 08/22/2016 AAA 06-May-2008

US$11 mil 5.595% sakerstallda obligat ser

EMTN 694 due 08/21/2015 AAA 06-May-2008

HKD110 mil 4.923% sakerstallda obligat ser

EMTN 695 due 08/25/2016 AAA 06-May-2008

¥500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

EMTN 430-5 due 07/14/2023 AAA 06-May-2008

HKD80 mil 4.62% sakerstallda obligat ser EMTN

642 due 02/08/2016 AAA 06-May-2008

SEK220 mil 4.00% CPI linked sakerstallda

obligat ser EMTN 655 due 12/01/2020 AAA 06-May-2008

US$23 mil 5.365% sakerstallda obligat ser

EMTN 704 due 12/23/2014 AAA 06-May-2008

SEK500 mil 3.50% inflation-linked sakerstallda

obligat ser EMTN 498 due 12/01/2015 AAA 07-May-2008

SEK200 mil 3.50% inflation-linked sakerstallda

obligat ser EMTN 515 due 12/01/2015 AAA 07-May-2008

NOK500 mil 5.95% sakerstallda obligat ser 802

due 06/18/2018 AAA 06-Aug-2008

SEK83 mil 5.80% (on tap bonds) sakerstallda

obligat ser 179 due 05/12/2016 AAA 28-Jul-2008

SEK9.746 bil 5.70% (on tap bond) sakerstallda

obligat ser 180 due 05/12/2020 AAA 28-Jul-2008

EUR20 mil 5.35% sakerstallda obligat due

09/10/2038 AAA 23-Sep-2008

EUR60 mil fltg rate sakerstallda obligat due

09/14/2015 AAA 09-Oct-2008

EUR1.25 bil 4.125% sakerstallda obligat due

06/09/2014 AAA 12-Jun-2009

EUR30 mil 4.87% sakerstallda obligat ser RCB

1 due 05/15/2024 AAA 22-Jun-2009

EUR10 mil 5.10% sakerstallda obligat ser RCB

2 due 05/18/2029 AAA 22-Jun-2009

EUR10 mil 5.07% sakerstallda obligat ser EMTN

815-1 due 05/22/2029 AAA 22-Jun-2009

EUR10 mil 4.71% sakerstallda obligat ser

RCB3-1 due 05/25/2029 AAA 22-Jun-2009

EUR10 mil 5.075% sakerstallda obligat ser

EMTN 816 due 05/28/2029 AAA 22-Jun-2009

SEK0 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN 3078 due 05/14/2014 AAA 22-Jun-2009

SEK300 mil 5.30% sakerstallda obligat ser 822

due 06/25/2029 AAA 02-Jul-2009

EUR10 mil 5.20% sakerstallda obligat ser RCB

6 due 06/25/2029 AAA 14-Jul-2009

EUR30 mil 5.09% sakerstallda obligat ser RCB

4 due 06/12/2024 AAA 14-Jul-2009

EUR15 mil 4.68% sakerstallda obligat ser RCB

5 due 06/17/2019 AAA 14-Jul-2009

EUR10 mil 3.61% sakerstallda obligat ser 823

due 07/02/2014 AAA 14-Jul-2009

EUR1.25 bil 3.625% sakerstallda obligat due

10/05/2016 AAA 14-Oct-2009

EUR20 mil 3.75% sakerstallda obligat ser 825

due 05/12/2016 AAA 16-Oct-2009

EUR12 mil 4.91% sakerstallda obligat ser

RCB22 due 08/27/2029 AAA 11-Nov-2009

EUR100 mil 5.08% sakerstallda obligat ser RCB

16 due 07/30/2029 AAA 11-Nov-2009

EUR80 mil 5.08% sakerstallda obligat ser RCB

17 due 07/30/2029 AAA 11-Nov-2009

EUR35 mil 5.02% sakerstallda obligat ser RCB

11 due 07/20/2028 AAA 11-Nov-2009

EUR125 mil 4.67% sakerstallda obligat ser RCB

21 due 08/19/2026 AAA 11-Nov-2009

EUR15 mil 5.02% sakerstallda obligat ser RCB

12 due 07/22/2026 AAA 11-Nov-2009

EUR30 mil 4.68% sakerstallda obligat ser RCB

19-1 due 08/07/2025 AAA 11-Nov-2009

EUR25 mil 5.00% sakerstallda obligat ser RCB

8 due 07/21/2025 AAA 11-Nov-2009

EUR25 mil 5.13% sakerstallda obligat ser RCB

9 due 07/21/2025 AAA 11-Nov-2009

SEK50.963 bil 3.75% sakerstallda obligat ser

6/30/1900 due 03/18/2015 AAA 11-Nov-2009

EUR35 mil 4.95% sakerstallda obligat ser

RCB13 due 07/26/2024 AAA 11-Nov-2009

EUR61 mil 4.03% sakerstallda obligat ser

RCB27 due 08/31/2020 AAA 11-Nov-2009

EUR100 mil 4.29% sakerstallda obligat ser

RCB25 due 08/21/2020 AAA 11-Nov-2009

EUR10 mil 4.56% sakerstallda obligat ser

RCB14 due 07/28/2020 AAA 11-Nov-2009

EUR25 mil zero cpn sakerstallda obligat ser

RCB26 due 08/28/2019 AAA 11-Nov-2009

EUR13 mil 4.28% sakerstallda obligat ser

RCB18 due 08/07/2019 AAA 11-Nov-2009

EUR10 mil 4.42% sakerstallda obligat ser

RCB15 due 07/29/2019 AAA 11-Nov-2009

EUR25 mil 4.45% sakerstallda obligat ser RCB7

due 07/15/2019 AAA 11-Nov-2009

EUR7 mil 4.92% sakerstallda obligat ser RCB23

due 08/21/2018 AAA 12-Nov-2009

EUR3 mil 4.92% sakerstallda obligat ser RCB24

due 08/21/2018 AAA 12-Nov-2009

EUR7 mil 4.17% sakerstallda obligat ser RCB10

due 07/20/2017 AAA 12-Nov-2009

NOK750 mil 4.90% sakerstallda obligat ser 828

due 10/22/2019 AAA 12-Nov-2009

EUR200 mil 4.25% sakerstallda obligat ser RCB

39 due 10/29/2025 AAA 13-Nov-2009

EUR10 mil 3.98% sakerstallda obligat ser RCB

38 due 10/21/2020 AAA 13-Nov-2009

NOK1.75 bil fltg rate sakerstallda obligat

ser NCB1 due 10/16/2014 AAA 13-Nov-2009

NOK850 mil 5.10% sakerstallda obligat ser

NCB2 due 11/11/2019 AAA 13-Nov-2009

EUR15 mil 4.05% sakerstallda obligat ser RCB

37 due 10/01/2019 AAA 13-Nov-2009

NOK unlimited Sr Secd covered bond med-term

note prog 10/06/2009: sr secd AAA 13-Nov-2009

CHF350 mil 2.125% sakerstallda obligat due

08/26/2016 AAA 02-Feb-2010

NOK300 mil 4.50% sakerstallda obligat ser 3

due 01/26/2015 AAA 16-Feb-2010

EUR10 mil 4.60% sakerstallda obligat ser RCB

41 due 01/27/2015 AAA 24-Feb-2010

EUR50 mil 2.925% sakerstallda obligat ser RCB

40 due 01/26/2015 AAA 24-Feb-2010

EUR1 bil 2.50% sakerstallda obligat ser EMTN

831 due 01/21/2013 AAA 24-Feb-2010

EUR40 mil zero cpn sakerstallda obligat ser

RCB 44 due 02/03/2016 AAA 24-Feb-2010

CHF300 mil 1.625% sakerstallda obligat due

05/29/2015 AAA 12-Mar-2010

EUR1.1 bil 3.375% sakerstallda obligat ser

839 due 03/22/2017 AAA 29-Mar-2010

CHF375 mil 1.25% sakerstallda obligat due

04/22/2013 AAA 01-Apr-2010

EUR4 mil 4.40% sakerstallda obligat ser RCB46

due 02/11/2020 AAA 24-May-2010

EUR40 mil 3.92% sakerstallda obligat ser RCB45

due 02/04/2021 AAA 24-May-2010

CHF150 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

EMTN841 due 04/22/2013 AAA 24-May-2010

EUR40 mil 4.57% sakerstallda obligat ser

EMTN834 due 03/01/2020 AAA 24-May-2010

EUR17 mil 4.04% sakerstallda obligat ser RCB48

due 02/11/2028 AAA 24-May-2010

CHF150 mil 1.36% sakerstallda obligat ser

EMTN838 due 05/29/2015 AAA 24-May-2010

EUR230 mil 4.04% sakerstallda obligat ser RCB47

due 02/11/2028 AAA 24-May-2010

SEK300 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

842 due 04/19/2013 AAA 26-May-2010

EUR3 mil 3.40% sakerstallda obligat ser RCB 52

due 04/19/2018 AAA 28-May-2010

EUR63 mil 4.00% sakerstallda obligat ser RCB 51

due 04/19/2028 AAA 28-May-2010

EUR50 mil 3.85% sakerstallda obligat ser RCB 49

due 04/08/2022 AAA 28-May-2010

NOK400 mil 3.58% sakerstallda obligat ser 846

due 01/07/2013 AAA 28-May-2010

EUR10 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

857 due 09/27/2020 AAA 30-Jul-2010

EUR100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

859 due 07/23/2013 AAA 30-Jul-2010

EUR1.1 bil 2.50% sakerstallda obligat ser 852

due 06/15/2015 AAA 30-Jul-2010

EUR10 mil 4.00% sakerstallda obligat ser

EMTN854 due 06/24/2020 AAA 30-Jul-2010

EUR10 mil 4.00% sakerstallda obligat ser RCB 57

due 06/30/2023 AAA 12-Aug-2010

SEK3.25 bil sakerstallda obligat ser 863 due

05/05/2014 AAA 25-Aug-2010

EUR39 mil 4.03% sakerstallda obligat ser RCB 56

due 07/02/2020 AAA 31-Aug-2010

EUR20 mil 4.07% sakerstallda obligat ser RCB 55

due 07/02/2020 AAA 31-Aug-2010

SEK300 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

865 due 09/10/2013 AAA 22-Sep-2010

CHF150 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

867 due 10/04/2013 AAA 22-Oct-2010

SEK42.659 bil 3.75% sakerstallda obligat ser

184 due 06/15/2016 AAA 26-Oct-2010

SEK37.063 bil 3.75% sakerstallda obligat ser

185 due 03/15/2017 AAA 26-Oct-2010

SEK1.4 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

871 due 06/19/2013 AAA 26-Oct-2010

SEK32.489 bil 3.75% sakerstallda obligat ser

183 due 09/16/2015 AAA 26-Oct-2010

SEK575 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

868 due 03/18/2015 AAA 15-Nov-2010

EUR1 bil 2.00% sakerstallda obligat ser 872 due

01/31/2014 AAA 13-Dec-2010

EUR100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

879 due 02/18/2013 AAA 03-Mar-2011

CHF150 mil 1.125% sakerstallda obligat ser 878

due 02/28/2014 AAA 11-Mar-2011

CHF175 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

876 due 02/08/2013 AAA 11-Mar-2011

CHF100 mil 2.125% sakerstallda obligat ser 875

due 02/08/2021 AAA 11-Mar-2011

US$15 bil Sr Secd covered bond med-term note

prog 03/11/2011: sr secd AAA 28-Mar-2011

US$2 bil 2.95% sakerstallda obligat ser 1 due

03/28/2016 AAA 28-Mar-2011

US$2 bil sakerstallda obligat ser 2 due

03/28/2014 AAA 28-Mar-2011

EUR1 bil 3.00% sakerstallda obligat ser 877 due

01/21/2016 AAA 05-Apr-2011

EUR20 mil 5.135% sakerstallda obligat ser 806

due 08/05/2015 AAA 05-Apr-2011

EUR1.5 bil 2.75% sakerstallda obligat ser 880

due 09/10/2014 AAA 05-Apr-2011

SEK400 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

881 due 04/17/2014 AAA 28-Apr-2011

CHF100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

882 due 05/16/2014 AAA 27-May-2011

NOK1.05 bil 5.25% sakerstallda obligat ser 4

due 03/16/2021 AAA 07-Jun-2011

NOK1 bil fltg rate sakerstallda obligat ser 5

due 03/01/2016 AAA 07-Jun-2011

NOK unlimited Sr Secd covered bond med-term

note prog 10/02/2009: sr secd AAA 15-Jun-2011

NOK250 mil 4.60% sakerstallda obligat ser 6 due

03/01/2016 AAA 15-Jun-2011

CHF150 mil 2.50% sakerstallda obligat ser 883

due 06/03/2022 AAA 15-Jun-2011

SEK550 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

886 due 06/23/2014 AAA 23-Jun-2011

SEK600 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

887 due 06/23/2015 AAA 23-Jun-2011

CHF175 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

888 due 07/15/2014 AAA 13-Jul-2011

SEK500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

889 due 07/07/2014 AAA 20-Jul-2011

US$1 bil 2.125% sakerstallda obligat ser 3 due

08/31/2016 AAA 31-Aug-2011

EUR1.5 bil 2.25% sakerstallda obligat ser 891

due 09/07/2015 AAA 09-Sep-2011

US$7 mil 3.93% callable sakerstallda obligat

ser 893 due 09/15/2031 AAA 13-Sep-2011

NOK150 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

892 due 09/15/2016 AAA 14-Sep-2011

SEK1 bil 3.125% sakerstallda obligat ser 895

due 09/22/2036 AAA 19-Sep-2011

SEK8.5 bil 3.75% sakerstallda obligat ser 186

due 12/20/2017 AAA 24-Oct-2011

SEK.01 mil 3.75% sakerstallda obligat ser 188

due 06/19/2019 AAA 24-Oct-2011

SEK.01 mil 3.75% sakerstallda obligat ser 187

due 09/19/2018 AAA 24-Oct-2011

EUR20 mil step up callable sakerstallda obligat

ser 896 due 12/08/2017 AAA 05-Dec-2011

SEK800 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

897 due 06/12/2014 AAA 07-Dec-2011

SEK950 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

898 due 12/12/2013 AAA 07-Dec-2011

EUR5 mil 1.70% sakerstallda obligat ser 899 due

12/19/2014 AAA 13-Dec-2011

SEK500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

901 due 12/16/2013 AAA 13-Dec-2011

EUR50 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

900 due 12/16/2021 AAA 15-Dec-2011

SEK1.1 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

902 due 09/19/2014 AAA 16-Jan-2012

SEK200 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

903 due 01/26/2015 AAA 25-Jan-2012

SEK425 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

904 due 01/27/2017 AAA 25-Jan-2012

SEK1.4 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

905 due 03/18/2015 AAA 01-Feb-2012

NOK75 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

907 due 02/24/2016 AAA 22-Feb-2012

SEK90 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

906 due 02/24/2015 AAA 22-Feb-2012

EUR100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

908 due 03/09/2017 AAA 09-Mar-2012

EUR25 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

909 due 03/21/2017 AAA 19-Mar-2012

US$1.5 bil 2.375% sakerstallda obligat ser 4

due 04/05/2017 AAA 26-Mar-2012

SEK500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

910 due 09/16/2015 AAA 23-Mar-2012

EUR100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

911 due 03/28/2017 AAA 27-Mar-2012

SEK410 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

912 due 04/04/2017 AAA 02-Apr-2012

EUR10 mil step up callable sakerstallda obligat

ser 913 due 04/23/2018 AAA 19-Apr-2012

EUR50 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

914 due 05/02/2019 AAA 11-Jun-2012

SEK125 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

916 due 06/12/2017 AAA 11-Jun-2012

SEK125 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

915 due 06/13/2016 AAA 11-Jun-2012

SEK600 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

917 due 12/18/2015 AAA 14-Jun-2012

SEK250 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

918 due 06/26/2017 AAA 21-Jun-2012

SEK800 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

3088 due 03/21/2016 AAA 26-Jun-2012

US$75 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

920 due 08/03/2015 AAA 02-Aug-2012

SEK350 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

921 due 08/14/2015 AAA 09-Aug-2012

SEK310 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

922 due 08/29/2017 AAA 27-Aug-2012

EUR10 mil 1.00% sakerstallda obligat ser 923

due 09/11/2017 AAA 07-Sep-2012

EUR15 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

924 due 09/13/2017 AAA 11-Sep-2012

NOK0 mil fltg rate sakerstallda obligat ser 7

due 10/09/2017 AAA 05-Oct-2012

SEK200 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

926 due 10/26/2017 AAA 24-Oct-2012

US$10 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

925 due 10/30/2017 AAA 26-Oct-2012

EUR50 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

927 due 11/01/2017 AAA 01-Nov-2012

EUR50 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

928 due 11/02/2017 AAA 01-Nov-2012

EUR30 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

929 due 11/21/2018 AAA 19-Nov-2012

EUR25 bil med-term note Prog 04/10/2008: sr

unsecd A+ 01-Dec-2011

EUR25 bil med-term note Prog 04/10/2008: A-1+ 20-Nov-2008

SEK150 bil Sr Secd/S-T Secd Debt covered bond

med-term note prog 04/10/2008: A-1+ 20-Nov-2008

SEK Unlimited Sr Secd/S-T Secd Debt covered

bond med-term note prog 04/10/2008: A-1+ 20-Nov-2008

EUR25 bil med-term note Prog 04/10/2008: S-T

debt A-1 12-Jun-2009

SWEDISH CP prog auth amt SEK50 bil A-1 13-May-2011