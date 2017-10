TEXT-S&P ratings - Landshypotek AB

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 20 -

Ratings -- Landshypotek AB ---------------------------------------- 20-Nov-2012

CREDIT RATING: A/Negative/A-1 Country: Sweden

Primary SIC: Commercial banks,

nec

Mult. CUSIP6: 51508R

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

01-Dec-2011 A/A-1 A/A-1

23-May-2008 A-/A-2 A-/A-2

Issues:

Rating Rating Date

EUR2.5 bil med-term note Prog 07/26/2007: sr

secd AAA 01-Oct-2007

SEK50 bil Sr Secd/S-T Sr Secd Debt covered bond

med-term note prog 07/26/2007: sr secd AAA 01-Oct-2007

SEK2.615 bil 3.50% sakerstallda obligat ser

305 due 01/27/2014 AAA 23-Oct-2007

SEK1.164 bil 4.00% sakerstallda obligat ser

197 due 03/20/2013 AAA 23-Oct-2007

SEK1.1 bil 4.50% sakerstallda obligat ser 326

due 03/18/2015 AAA 23-Oct-2007

SEK300 mil 4.485% sakerstallda obligat ser

331 due 12/01/2020 AAA 23-Oct-2007

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

323 due 03/22/2021 AAA 23-Oct-2007

NOK100 mil 5.61% sakerstallda obligat ser 16

due 09/26/2019 AAA 23-Oct-2007

SEK100 mil 4.70% sakerstallda obligat ser

MTN346 due 03/20/2015 AAA 01-May-2008

NOK500 mil 6.00% sakerstallda obligat ser 18

due 06/27/2018 AAA 05-Aug-2008

NOK725 mil 4.85% sakerstallda obligat ser

EMTN21 due 06/16/2016 AAA 23-Mar-2009

NOK750 mil 4.33% sakerstallda obligat ser

EMTN 22 due 02/17/2014 AAA 23-Mar-2009

EUR20 mil 4.90% sakerstallda obligat ser

RCB004 due 08/06/2029 AAA 12-Nov-2009

EUR10 mil 5.14% sakerstallda obligat ser

RCB001 due 07/02/2029 AAA 12-Nov-2009

EUR15 mil 4.44% sakerstallda obligat ser

RCB007 due 12/20/2021 AAA 12-Nov-2009

EUR20 mil 4.50% sakerstallda obligat ser

RCB006 due 08/17/2021 AAA 12-Nov-2009

EUR10 mil 4.61% sakerstallda obligat ser

RCB002 due 07/08/2021 AAA 12-Nov-2009

EUR10 mil 4.37% sakerstallda obligat ser

RCB005 due 08/13/2020 AAA 12-Nov-2009

EUR10 mil 3.95% sakerstallda obligat ser

RCB003 due 08/07/2017 AAA 12-Nov-2009

SEK718 mil 3.25% sakerstallda obligat ser

MTN383 due 06/17/2020 AAA 12-Nov-2009

SEK100 mil 4.54% sakerstallda obligat ser

MTN381 due 07/16/2019 AAA 12-Nov-2009

SEK500 mil 3.645% sakerstallda obligat ser

MTN384 due 08/28/2014 AAA 12-Nov-2009

SEK475 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN382 due 08/20/2014 AAA 12-Nov-2009

SEK751 mil 3.50% sakerstallda obligat ser

MTN386 due 06/18/2014 AAA 12-Nov-2009

SEK100 mil 3.15% sakerstallda obligat ser

MTN385 due 08/28/2013 AAA 12-Nov-2009

EUR20 mil 4.50% sakerstallda obligat ser

RCB009 due 10/05/2029 AAA 13-Nov-2009

EUR28 mil 4.40% sakerstallda obligat ser

RCB008 due 09/03/2027 AAA 13-Nov-2009

NOK300 mil 4.90% sakerstallda obligat ser

EMTN24 due 10/28/2019 AAA 13-Nov-2009

SEK50 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN393 due 10/06/2014 AAA 13-Nov-2009

SEK100 mil 3.50% sakerstallda obligat ser

MTN391 due 09/15/2014 AAA 13-Nov-2009

NOK1.3 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

EMTN25 due 04/26/2013 AAA 13-Nov-2009

NOK800 mil 5.15% sakerstallda obligat ser

EMTN26 due 11/13/2019 AAA 16-Feb-2010

NOK300 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

EMTN27 due 11/24/2014 AAA 16-Feb-2010

SEK500 mil 3.50% sakerstallda obligat ser

MTN395 due 11/18/2014 AAA 16-Feb-2010

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN398 due 11/30/2012 AAA 16-Feb-2010

SEK1.055 bil 2.62% sakerstallda obligat ser

MTN401 due 01/18/2013 AAA 24-Feb-2010

SEK850 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN400 due 12/21/2012 AAA 24-Feb-2010

SEK250 mil 2.60% sakerstallda obligat ser

MTN399 due 12/17/2012 AAA 24-Feb-2010

NOK1.5 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

EMTN28 due 02/23/2015 AAA 31-Mar-2010

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN408 due 02/19/2015 AAA 31-Mar-2010

SEK211 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN405 due 02/10/2015 AAA 31-Mar-2010

EUR22.5 mil 2.48% sakerstallda obligat ser

RCB010 due 03/19/2014 AAA 24-May-2010

NOK200 mil 5.00% sakerstallda obligat ser

EMTN29 due 03/25/2020 AAA 24-May-2010

SEK875 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

MTN417 due 09/16/2015 AAA 30-Jul-2010

CHF200 mil 1.50% sakerstallda obligat ser MTN35

due 12/13/2016 AAA 03-Mar-2011

SEK300 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

443 due 06/30/2014 AAA 30-Aug-2011

SEK800 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

444 due 07/25/2014 AAA 30-Aug-2011

CHF200 mil 1.50% sakerstallda obligat ser 45

due 10/24/2018 AAA 13-Oct-2011

SEK1.85 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

453 due 11/22/2013 AAA 12-Jan-2012

SEK1.3 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

447 due 09/18/2013 AAA 13-Jan-2012

SEK5.25 bil 3.90% sakerstallda obligat ser 423

due 11/22/2016 AAA 19-Jan-2012

SEK550 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

459 due 01/27/2017 AAA 26-Jan-2012

SEK550 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

461 due 03/02/2015 AAA 28-Feb-2012

SEK400 mil 2.08% sakerstallda obligat ser 460

due 03/03/2014 AAA 28-Feb-2012

NOK300 mil 4.59% sakerstallda obligat ser 46

due 11/17/2021 AAA 28-Feb-2012

NOK500 mil 3.65% sakerstallda obligat ser 30

due 05/03/2013 AAA 28-Feb-2012

NOK750 mil 3.30% sakerstallda obligat ser 39

due 04/02/2013 AAA 28-Feb-2012

SEK521 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

452 due 11/18/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

446 due 03/08/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK1.3 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

442 due 05/13/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK200 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

450 due 09/26/2015 AAA 06-Mar-2012

SEK375 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

441 due 04/26/2016 AAA 06-Mar-2012

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

440 due 04/29/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK650 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

448 due 09/15/2016 AAA 06-Mar-2012

SEK100 mil 3.50% sakerstallda obligat ser 449

due 03/30/2039 AAA 06-Mar-2012

SEK600 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

451 due 04/21/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK700 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

445 due 02/25/2014 AAA 06-Mar-2012

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

425 due 12/09/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK1 bil fltg rate sakerstallda obligat ser 429

due 02/04/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK500 mil 4.20% sakerstallda obligat ser 427

due 01/18/2016 AAA 06-Mar-2012

SEK100 mil 3.35% sakerstallda obligat ser 430

due 02/04/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK1.125 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

424 due 11/22/2016 AAA 06-Mar-2012

SEK375 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

422 due 11/03/2015 AAA 06-Mar-2012

SEK300 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

431 due 03/03/2013 AAA 06-Mar-2012

SEK200 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

439 due 04/20/2015 AAA 06-Mar-2012

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

437 due 04/06/2016 AAA 06-Mar-2012

SEK200 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

436 due 03/10/2015 AAA 06-Mar-2012

SEK850 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

434 due 03/07/2014 AAA 06-Mar-2012

SEK300 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

432 due 02/22/2016 AAA 06-Mar-2012

SEK400 mil 5.00% sakerstallda obligat ser 433

due 03/30/2039 AAA 06-Mar-2012

SEK500 mil 3.12% sakerstallda obligat ser 462

due 03/22/2017 AAA 26-Mar-2012

SEK600 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

463 due 03/21/2016 AAA 26-Mar-2012

SEK600 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

456 due 06/20/2014 AAA 29-Mar-2012

SEK275 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

454 due 12/16/2013 AAA 29-Mar-2012

SEK150 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

455 due 12/19/2014 AAA 29-Mar-2012

SEK700 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

465 due 04/18/2017 AAA 19-Apr-2012

SEK600 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

466 due 10/24/2013 AAA 19-Apr-2012

SEK4.025 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

468 due 11/30/2017 AAA 11-Jun-2012

SEK500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

469 due 06/05/2017 AAA 11-Jun-2012

SEK1.9 bil 2.80% sakerstallda obligat ser 467

due 11/30/2017 AAA 11-Jun-2012

SEK300 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

470 due 12/01/2014 AAA 11-Jun-2012

SEK650 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

471 due 01/16/2014 AAA 16-Jul-2012

SEK1.06 bil fltg rate sakerstallda obligat ser

458 due 01/26/2015 AAA 17-Jul-2012

SEK875 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

473 due 01/27/2014 AAA 06-Aug-2012

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

474 due 08/02/2017 AAA 06-Aug-2012

SEK250 mil 3.00% sakerstallda obligat ser 472

due 07/23/2042 AAA 06-Aug-2012

SEK100 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

476 due 10/15/2014 AAA 14-Aug-2012

SEK250 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

477 due 08/13/2015 AAA 14-Aug-2012

SEK250 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

478 due 08/15/2017 AAA 14-Aug-2012

SEK500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

475 due 02/17/2014 AAA 14-Aug-2012

SEK400 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

479 due 08/15/2014 AAA 14-Aug-2012

SEK250 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

480 due 08/20/2017 AAA 17-Aug-2012

SEK200 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

481 due 02/24/2014 AAA 29-Aug-2012

SEK1 bil fltg rate sakerstallda obligat ser 482

due 09/11/2015 AAA 19-Sep-2012

SEK200 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

483 due 03/20/2014 AAA 19-Sep-2012

SEK500 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

485 due 04/04/2014 AAA 02-Oct-2012

SEK400 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

486 due 04/08/2015 AAA 02-Oct-2012

SEK400 mil fltg rate sakerstallda obligat ser

487 due 10/10/2017 AAA 08-Oct-2012

EUR1 bil med-term note Prog 05/05/2000: sr

unsecd A 01-Dec-2011

EUR2.5 bil med-term note Prog 07/26/2007: sr

unsecd A 25-May-2012

SEK70 mil var rate nts due 06/01/2022 A- 19-Jun-2012

SEK430 mil fltg rate nts due 06/01/2022 A- 19-Jun-2012

SEK50 bil Sr Secd/S-T Sr Secd Debt covered bond

med-term note prog 07/26/2007: A-1+ 15-Apr-2009

EUR1 bil med-term note Prog 05/05/2000: S-T

debt A-1 01-Dec-2011

EUR2.5 bil med-term note Prog 07/26/2007: S-T

debt A-1 25-May-2012