TEXT-S&P ratings - Nordea Bank Finland PLC

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 20 -

Ratings -- Nordea Bank Finland PLC -------------------------------- 20-Nov-2012

CREDIT RATING: AA-/Negative/A-1+ Country: Finland

Primary SIC: Commercial banks,

nec

Mult. CUSIP6: 484610

Mult. CUSIP6: 589969

Mult. CUSIP6: 59000N

Mult. CUSIP6: 59000V

Mult. CUSIP6: 65556Q

Mult. CUSIP6: 65557V

Mult. CUSIP6: 65558E

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

29-Nov-2005 AA-/A-1+ AA-/A-1+

12-Sep-2000 A+/A-1 A+/A-1

Issues:

Rating Rating Date

US$500 mil med-term note Prog 01/20/1988: sr

unsecd AA- 29-Nov-2005

US$500 mil med-term note Prog 12/21/1988: sr

unsecd AA- 29-Nov-2005

EUR40 bil med-term note Prog 08/29/1991: sr

unsecd AA- 16-Jun-2009

US$405 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 03/08/2013 AA- 14-Jul-2011

US$1.01 bil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 02/07/2013 AA- 30-Jan-2012

US$25 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 02/03/2014 AA- 03-Feb-2012

US$100 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 08/07/2013 AA- 03-Feb-2012

US$15 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 02/21/2014 AA- 27-Mar-2012

US$300 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 04/09/2014 AA- 04-Apr-2012

US$60 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 10/16/2013 AA- 17-Apr-2012

US$100 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 06/23/2014 AA- 25-Jun-2012

US$10 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 07/17/2014 AA- 18-Jul-2012

US$425 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 01/27/2014 AA- 27-Jul-2012

US$150 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 02/10/2014 AA- 16-Aug-2012

US$20 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 09/11/2014 AA- 12-Sep-2012

US$50 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 09/28/2015 AA- 27-Sep-2012

US$230 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 10/15/2014 AA- 11-Oct-2012

US$10 mil fltg rate (New York Branch) cert of

dep due 11/19/2015 AA- 19-Nov-2012

EUR40 bil med-term note Prog 08/29/1991: sub A 24-Jul-2012

EUR600 mil var rate callable sub nts ser M16

due 03/26/2014 A 24-Jul-2012

£300 mil var rate callable perp med-term nts

ser M 19 A 08-Nov-2012

EUR40 bil med-term note Prog 08/29/1991: jr

sub A- 16-Jun-2009

EUR40 bil med-term note Prog 08/29/1991: S-T

debt A-1+ 16-Jun-2009