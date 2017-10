TEXT-S&P ratings - Gjensidige Bank Boligkreditt AS

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 20 -

Ratings -- Gjensidige Bank Boligkreditt AS ------------------------ 20-Nov-2012

CREDIT RATING: BBB+/Negative/A-2 Country: Norway

Primary SIC: Mortgage bankers

and

correspondents

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

21-Sep-2012 BBB+/A-2 BBB+/A-2

Issues:

Rating Rating Date

NOK500 mil fltg rate Obliga fortrin due

09/23/2019 AA+ 25-Oct-2012

NOK300 mil fltg rate Obliga fortrin due

06/30/2016 AA+ 25-Oct-2012

NOK1 bil fltg rate Obliga fortrin due

04/11/2018 AA+ 25-Oct-2012

NOK500 mil fltg rate Obliga fortrin due

11/16/2016 AA+ 25-Oct-2012

NOK300 mil fltg rate Obliga fortrin due

11/21/2017 AA+ 25-Oct-2012

NOK250 mil fltg rate Obliga fortrin due

04/15/2016 AA+ 25-Oct-2012

NOK850 mil fltg rate Obliga fortrin due

09/16/2015 AA+ 25-Oct-2012

NOK300 mil fltg rate Obliga fortrin due

06/03/2015 AA+ 25-Oct-2012

NOK490 mil fltg rate Obliga fortrin due

09/19/2014 AA+ 25-Oct-2012

NOK700 mil fltg rate Obliga fortrin due

05/06/2020 AA+ 06-Nov-2012