TEXT-S&P ratings - Norske Skogindustrier ASA

Nov 21 -

Ratings -- Norske Skogindustrier ASA ------------------------------ 21-Nov-2012

CREDIT RATING: CCC+/Watch Neg/C Country: Norway

Primary SIC: Converted paper

products, nec

Mult. CUSIP6: 656533

Mult. CUSIP6: R80036

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

21-Nov-2012 CCC+/C CCC+/C

12-Aug-2010 B-/B B-/B

17-Feb-2010 B/B B/B

19-May-2009 B+/B B+/B

21-Apr-2008 BB-/B BB-/B

28-Jan-2008 BB/B BB/B

Issues:

Rating Rating Date

US$200 mil 7.125% bnds due 10/15/2033 CCC+/WatchN 21-Nov-2012

US$200 mil 6.125% bnds due 10/15/2015 CCC+/WatchN 21-Nov-2012

EUR500 mil 7.00% nts due 06/26/2017 CCC+/WatchN 21-Nov-2012

EUR150 mil 11.75% nts due 06/15/2016 CCC+/WatchN 21-Nov-2012