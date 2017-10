TEXT-S&P ratings - Thales S.A.

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 22 -

Ratings -- Thales S.A. -------------------------------------------- 22-Nov-2012

CREDIT RATING: BBB+/Positive/A-2 Country: France

Primary SIC: Search and

navigation

equipment

Mult. CUSIP6: 883219

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

02-Jul-2010 BBB+/A-2 BBB+/A-2

10-Aug-2000 A-/A-2 A-/A-2

Issues:

Rating Rating Date

EUR3 bil med-term note Prog : sr unsecd BBB+ 02-Jul-2010

EUR600 mil 4.375% bnds due 04/02/2013 BBB+ 02-Jul-2010

EUR600 mil 2.75% med-term nts due 10/19/2016 BBB+ 24-Nov-2010

FRENCH CP prog auth amt EUR2 bil A-2 11-Aug-2000

EUR3 bil med-term note Prog : S-T debt A-2 20-Oct-2000