TEXT-S&P ratings - CaixaBank S.A.

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 23 -

Ratings -- CaixaBank S.A. ----------------------------------------- 23-Nov-2012

CREDIT RATING: BBB-/Negative/A-3 Country: Spain

Primary SIC: Miscellaneous

Investing

Mult. CUSIP6: 12803K

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

15-Oct-2012 BBB-/A-3 BBB-/A-3

03-Aug-2012 BBB/A-2 BBB/A-2

13-Feb-2012 BBB+/A-2 BBB+/A-2

15-Dec-2011 A/A-1 A/A-1

01-Jul-2011 A+/A-1 A+/A-1

27-Jul-2009 A/A-1 A/A-1

Issues:

Rating Rating Date

EUR2.5 bil 3.25% cedulas hipotecarias due

10/05/2015 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2.5 bil 3.375% cedulas hipotecarias due

06/30/2014 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2.5 bil 3.625% cedulas hipotecarias ser 29

due 01/18/2021 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR750 mil 4.25% cedulas hipotecarias due

10/31/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR250 mil 4.75% cedulas hipotecarias due

10/31/2018 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2.5 bil 3.875% cedulas hipotecarias due

02/17/2025 AA-/WatchN 16-Oct-2012

US$58 mil fltg rate cedulas hipotecarias due

12/14/2012 AA-/WatchN 16-Oct-2012

£300 mil fltg rate cedulas hipotecarias due

09/30/2015 AA-/WatchN 16-Oct-2012

US$120 mil fltg rate cedulas hipotecarias due

09/12/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1.25 bil 4.25% cedulas hipotecarias due

10/31/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR750 mil 4.75% cedulas hipotecarias due

10/31/2018 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR500 mil fltg rate extd cedulas hipotecarias

ser 30 due 06/30/2016 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 mil 4.50% cedulas hipotecarias ser 36

due 01/26/2022 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2.25 bil 4.25% (including Tap Issuance of

EUR 250 mil) cedulas hipotecarias ser 35 due

01/26/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

US$100 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

34 due 06/20/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR100 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

33 due 06/20/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR150 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

32 due 08/20/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR150 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

31 due 06/16/2016 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR100 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

39 due 10/18/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

US$255 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

38 due 02/02/2037 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR250 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

41 due 11/28/2016 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil fltg rate cedulas hipotecarias ser

45 due 03/30/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR400 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

46 due 03/23/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR252.5 mil fltg rate cedulas hipotecarias

ser 56 due 03/20/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR68 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

48 due 06/20/2014 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1.5 bil fltg rate up to cedulas hipotecarias

ser 49 due 09/30/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2.5 bil 4.625% (Up to) cedulas hipotecarias

ser 54 due 06/04/2019 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR100 mil 5.4315% cedulas hipotecarias ser

58 due 06/13/2038 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR20 mil 5.32% cedulas hipotecarias due

10/01/2048 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR175 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

61 due 05/14/2021 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2 bil 3.75% (including tap EUR750 mil)

cedulas hipotecarias ser 62 due 05/26/2014 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR125 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

64 due 12/18/2018 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 3.50% cedulas hipotecarias ser 65

due 03/31/2016 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 3.125% cedulas hipotecarias ser 69 due

09/16/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR250 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

70 due 10/06/2014 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR100 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

66 due 05/07/2019 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR300 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

67 due 07/02/2018 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR42 mil 3.50% cedulas hipotecarias ser 68 due

04/30/2015 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR250 mil var rate cedulas hipotecarias ser 71

due 10/08/2015 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR300 mil var rate cedulas hipotecarias ser 73

due 11/11/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2 bil 5.00% cedulas hipotecarias ser 76 due

02/22/2016 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1.25 bil 4.75% cedulas hipotecarias ser 77

due 03/18/2015 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR74 mil 4.98% cedulas hipotecarias ser 75 due

02/02/2015 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR570 mil 4.71% (includes issue 79 tap

issuance of EUR 100mil) cedulas hipotecarias

ser 74 due 01/31/2014 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR180 mil 4.471% cedulas hipotecarias ser 78

due 07/30/2014 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1.25 bil 5.125% cedulas hipotecarias ser 80

due 04/27/2016 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR150 mil fltg rate cedulas hipotecarias due

09/22/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR50 mil fltg rate cedulas hipotecarias due

07/09/2020 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR50 mil 2.88% cedulas hipotecarias due

09/27/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR25 mil fltg rate cedulas hipotecarias due

03/26/2013 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 7.25% cedulas hipotecarias ser 4 due

01/27/2020 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 6.50% cedulas hipotecarias ser 1 due

01/25/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 6.75% cedulas hipotecarias ser 2 due

01/25/2018 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1.5 bil 7.00% cedulas hipotecarias ser

Tercera Emisión due 01/25/2019 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 4.00% cedulas hipotecarias due

02/16/2017 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 5.20% cedulas hipotecarias due

05/24/2019 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil 4.90% cedulas hipotecarias due

05/24/2018 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2 bil 5.30% cedulas hipotecarias due

05/24/2020 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1.5 bil 6.25% cedulas hipotecarias due

06/07/2020 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR3.5 bil fltg rate cedulas hipotecarias due

06/07/2024 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR4 bil fltg rate cedulas hipotecarias due

06/07/2023 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR2 bil fltg rate cedulas hipotecarias due

06/07/2022 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR500 mil fltg rate cedulas hipotecarias due

06/07/2021 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil fltg rate cedulas hipotecarias due

06/07/2025 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1.2 bil fltg rate cedulas hipotecarias due

06/13/2025 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR4.25 bil fltg rate cedulas hipotecarias due

06/19/2026 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR1 bil fltg rate cedulas hipotecarias due

07/03/2027 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR3 bil fltg rate cedulas hipotecarias ser

2012-15 due 07/17/2028 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR750 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

2012-14 due 07/17/2027 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR500 mil fltg rate cedulas hipotecarias ser

2012-16 due 07/26/2020 AA-/WatchN 16-Oct-2012

EUR30 mil var rate med-term nts ser 05 due

08/18/2019 BBB- 15-Oct-2012

EUR3 bil med-term note Prog 09/29/2009: sr

unsecd BBB- 15-Oct-2012

EUR1 bil 4.125% med-term nts due 11/20/2014 BBB- 15-Oct-2012

EUR1 bil 3.75% med-term nts ser 12 due

11/05/2013 BBB- 15-Oct-2012

EUR200 mil fltg rate callable med-term nts due

03/09/2013 BBB- 15-Oct-2012

EUR150 mil var rate puttable med-term nts ser

15 due 06/21/2013 BBB- 15-Oct-2012

EUR3 bil 4.91% nts due 01/20/2015 BBB- 15-Oct-2012

EUR1 bil 4.00% nts due 02/24/2015 BBB- 10-Oct-2012

(Gtd: Spain (Kingdom of))

EUR2 bil fxd/fltg callable ser 1/2009 BB- 15-Oct-2012