TEXT-S&P ratings - OTP Bank PLC

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 27 -

Ratings -- OTP Bank PLC ------------------------------------------- 27-Nov-2012

CREDIT RATING: BB/Stable/B Country: Hungary

Primary SIC: Commercial banks,

nec

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

27-Nov-2012 BB/B BB/B

23-Dec-2011 BB+/B BB+/B

24-Mar-2011 BBB-/A-3 BBB-/A-3

31-Mar-2009 BB+/B BB+/B

17-Nov-2008 BBB/A-3 BBB/A-3

30-Jul-2008 BBB+/A-2 BBB+/A-2

Issues:

Rating Rating Date

EUR5 bil med-term note Prog 07/30/2010: sr

unsecd BB 27-Nov-2012

EUR5 bil med-term note Prog 07/30/2010: S-T

debt B 23-Dec-2011