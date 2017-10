TEXT-S&P ratings - Bite Finance International B.V.

(The following statement was released by the rating agency)

Nov 30 -

===============================================================================

Ratings -- Bite Finance International B.V. ------------------------ 30-Nov-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: B-/Positive/-- Country: Lithuania

Primary SIC: Communications

services, nec

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

28-Nov-2011 B-/-- B-/--

01-Sep-2010 CCC/-- CCC/--

31-Jul-2009 CCC-/-- CCC-/--

18-Feb-2009 CC/-- CC/--

28-Oct-2008 CCC-/-- CCC-/--

01-Aug-2008 B-/-- B-/--

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR172 mil nts due 03/15/2014 B- 28-Nov-2011

EUR110 mil sub nts due 03/15/2017 CCC+ 28-Nov-2011