TEXT-S&P ratings - Banque Accord

(The following statement was released by the rating agency)

Dec 04 -

===============================================================================

Ratings -- Banque Accord ------------------------------------------ 04-Dec-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: A/Negative/A-1 Country: France

Primary SIC: Commercial banks,

nec

Mult. CUSIP6: F0664V

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

29-Aug-2006 A/A-1 A/A-1

05-Nov-2002 A-/A-2 A-/A-2

===============================================================================

Issues:

Rating Rating Date

EUR200 mil med-term note Prog 05/22/2003: sr

unsecd A 29-Aug-2006

EUR6 bil med-term note Prog : sr unsecd A 29-Aug-2006

EUR1.4 bil CD PROGRAM A-1 29-Aug-2006