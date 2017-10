TEXT-S&P ratings - Nedbank Group Ltd.

(The following statement was released by the rating agency)

Dec 10 -

===============================================================================

Ratings -- Nedbank Group Ltd. (Unsolicited Ratings) --------------- 10-Dec-2012

===============================================================================

CREDIT RATING: Country: South Africa

Local currency NRpi/--/--

Primary SIC: Bank holding

companies

Mult. CUSIP6: 63975P

===============================================================================

Credit Rating History:

Local currency Foreign currency

10-Dec-2012 NR/-- --/--

16-Nov-1998 BBBpi/-- --/--

===============================================================================