Aug 16 (Reuters) - Banco de Credito del Peru , Banco Internacional del Peru : * Moodys upgrades bcps foreign currency deposit ratings and affirms

interbanks ratings following action on Peru * Moodys upgrades banco de credito del Perus foreign currency deposit ratings

to baa2 from baa3, and prime-2 from prime-3 * Moodys affirms Banco Internacional del Perus baa3 and prime-3 foreign

currency deposit ratings