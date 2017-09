REFILE-TABLE-IVY Cosmetics -6-MTH group results

(Adds company forecast) Nov 12 (Reuters)- IVY Cosmetics Corp CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified) 6 months ended 6 months ended Year to Sep 30, 2014 Sep 30, 2013 Mar 31, 2015 LATEST YEAR-AGO LATEST RESULTS RESULTS FORECAST Sales 2.33 2.19 4.80 - 5.00 (+6.2 pct) (-5.6 pct) (+1.9 - +6.2 pct) Operating 345 mln 162 mln 510 mln - 610 mln (+112.4 pct) (-22.6 pct) (+7.9 - +29.1 pct) Recurring 366 mln 166 mln 500 mln - 600 mln (+120.5 pct) (-17.7 pct) (+6.0 - +27.2 pct) Net 230 mln 94 mln 300 mln - 360 mln (+143.4 pct) (-5.9 pct) (-31.3 - -17.6 pct) EPS 10.67 yen 4.38 yen 13.87 yen - 16.64 yen Ann Div 5.00 yen -Q2 div nil nil -Q4 div 5.00 yen NOTE - IVY Cosmetics Corp is a cosmetics maker. For latest earnings estimates made by Toyo Keizai, please double click on. (Reporting By Eiko Ochi)