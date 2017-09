Sept 2 (Reuters) - Integragen Sa :

* To collaborate with Intergroupe Francophone de Cancerologie Thoracique (IFCT) to explore role of mir-31-3p biomarker in advanced stage non-small cell lung cancer