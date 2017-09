Dec 18 (Reuters) - Intersport PSC Holding AG :

* FY revenue 199.2 million Swiss francs ($204.73 million), down 0.9 pct

* FY net income 1.46 million Swiss francs, up 63.8 pct

* To propose dividend of 3.40 Swiss francs per share

* Sees for FY 2014/2015 lower revenue and earnings