Nov 14 (Reuters) - Inverfiatc SA :

* Reports 9-month revenue up 22 percent at 5.2 million euros

* 9-month net loss 288,000 euros versus net loss 556,000 euros last year

* 9-month EBITDA at 541,000 euros versus 76,000 euros last year Source text: bit.ly/14mbJQ0 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)