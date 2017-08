Italy Antitrust probes insurers over auto policies - statement

ROME, Dec 15 (Reuters) - Italy's Antitrust Authority said on Thursday it had opened a probe into a dozen insurers over possible violations of competition rules in their auto insurance policies.

The companies in question are Unipol Gruppo Finanziario , UnipolSai Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Allianz S.p.A., Genialloyd S.p.A., Assicurazioni Generali, Generali Italia S.p.A., Genertel S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni S.p.A., TUA Assicurazioni S.p.A. (Reporting by Isla Binnie)