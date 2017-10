DIARY-Japan - July 25

- For real-time forecasts and updates of Japanese economic indicators click. For top news click

-------------------------------------------------------

Wednesday, July 25

2350* - Trade data for June

2350* - Ministry of Finance to release preliminary customs-cleared commodity import data for June

- Automakers’ June output and export figures to be released

0130 - Bank of Japan Deputy Governor Hirohide Yamaguchi speaks in Hiroshima

0300 - Petroleum Association of Japan announces weekly oil data

0400 and 0800 - The head of a panel appointed by the government to investigate the Fukushima nuclear crisis, Yotaro Hatomura, speaks at Japan National Press Club then later at the Foreign Correspondents’ Club of Japan.

0500 - Japan Meteorological Agency announces August-October weather forecast

COMPANIES

0600 - Hitachi Construction Machinery results for April-June quarter

0600 - Canon Inc April-June results

0600 - KDDI April-June results

0610 - Yahoo Japan results for April-June

0700 - Nintendo results for April-June

0800 - Suzuki Motor President Osamu Suzuki to speak at Gujarat investment seminar in Hamamatsu, central Japan

-------------------------------------------------------

Thursday, July 26

2350* - Capital flows data for July 15-21

0010 - Bank of Japan Governor Masaaki Shirakawa delivers speech at conference hosted by Futures Industry Association

0100 - June rolled copper output

0120 - 3-month discount bill auction

0130 - 20-year JGB auction

- Japan and Ukraine hold first meeting of a joint committee looking at the aftermath of their nuclear disasters

COMPANIES

0500 - JFE Holdings Inc April-June results

0600 - Nomura Holdings April-June results

0600 - Advantest Corp April-June results

0630 - Chugai Pharmaceutical April-June results

0700 - Matsui Securities April-June results

0725 - Nissan Motor April-June results

-------------------------------------------------------

Friday, July 27

- Finance Minister Jun Azumi post-cabinet meeting news conference

2330* - Nationwide CPI for June

2330* - Tokyo CPI for July

2350* - Retail sales for June

COMPANIES

0600 - NTT Docomo April-June results

0600 - Fujifilm Holdings Corp April-June results

0600 - Konica Corp April-June results

0600 - Fujitsu April-June results

0600 - Tohoku Electric Power Co April-June results

-------------------------------------------------------

Monday, July 30

2315* - Manufacturing PMI for July

2350* - Industrial output for June

COMPANIES

- Sumitomo Mitsui Financial Group April-June results

0430 - Nippon Steel Corp April-June results

0530 - Marubeni April-June results

0530 - JX Nippon Oil & Energy announces August crude refining plan

0600 - Kansai Electric Power Co April-June results

0630 - Hitachi April-June results

0630 - Tokyo Electron Ltd April-June results

0630 - Hokuriku Electric Power Co April-June results

0700 - Chubu Electric Power Co April-June results

-------------------------------------------------------

Tuesday, July 31

- Finance Minister Jun Azumi post-cabinet meeting news conference

2330* - Unemployment rate for June

2330* - Household spending for June

0130 - 2-year JGB auction

0130 - Wage earners’ earning data for June

0500 - Housing starts and construction orders for June

COMPANIES

- Mizuho Financial Group April-June results

- Mitsubishi UFJ Financial Group April-June results

- Mitsubishi Motors April-June results

0330 - Nippon Yusen April-June results

0430 - Mitsubishi Heavy Industries April-June results

0430 - Kawasaki Kisen April-June results

0430 - Daiichi Sankyo Co April-June results

0545 - Mitsubishi Electric April-June results

0600 - NEC April-June results

0600 - Toshiba April-June results

0600 - TDK Corp April-June results

0600 - All Nippon Airways Co April-June results

0600 - Shikoku Electric Power Co April-June results

0600 - Honda Motor Co April-June results

0600 - Panasonic Corp April-June results

0600 - Komatsu April-June results

0615 - Hokkaido Electric Power Co April-June results

0630 - Chugoku Electric Power Co April-June results

0645 - Kyushu Electric Power Co April-June results

0700 - Shiseido Co April-June results

0700 - Okinawa Electric Power Co April-June results

0730 - Softbank April-June results

0800 - Mazda Motor Corp April-June results

-------------------------------------------------------

Wednesday, Aug 1

0300 - Petroleum Association of Japan announces weekly oil data

0500 - Japan Automobile Dealers Association releases sales figures for July

COMPANIES

0430 - Eisai Co April-June results

0500 - Mitsubishi Chemical Holdings Corp April-June results

0530 - Astellas Pharma Inc April-June results

0600 - Showa Denko KK April-June results

0600 - Mitsui Fudosan Co April-June results

-------------------------------------------------------

Thursday, Aug 2

2350*- Capital flows data for July 22-28

0120 - 3-month discount bill account

0130 - Bank of Japan board member Yoshihisa Morimoto speaks in Kanazawa, western Japan

0130 - 10-year JGB auction

COMPANIES

0330 - Sojitz Corp April-June results

0400 - Mitsubishi Corp April-June results

0400 - Tosoh Corp April-June results

0430 - Asahi Kasei Corp April-June results

0500 - Itochu April-June results

0600 - Sony Corp April-June results

0600 - Asahi Group Holdings April-June results

0600 - Suzuki Motor April-June results

0600 - Renesas Electronics April-June results

0600 - Sharp Corp April-June results

-------------------------------------------------------

Friday, Aug 3

- Finance Minister Jun Azumi post-cabinet meeting news conference

COMPANIES

0400 - JX Holdings Inc April-June results

0600 - Japan Petroleum Exploration Co April-June results

0600 - Toyota Motor Corp April-June results

0615 - Rakuten April-June results

