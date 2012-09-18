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September 18, 2012 / 6:11 AM / 5 years ago

BRIEF-JD Sports H1 profit hit by losses in Blacks

Reuters Staff

1 Min Read

LONDON, Sept 18 (Reuters) - JD Sports Fashion PLC : * CORRECTED-JD SPORTS FASHION PLC - H1 PROFIT BEFORE TAX AND EXCEPTIONAL

ITEMS 2.879 MLN STG VS 16.036 MLN STG * CORRECTED-JD SPORTS FASHION PLC - REVENUE 555.988 MLN STG VS 439.768

MLN STG * JD SPORTS FASHION - INITIAL LOSS OF £10 MLN IN BLACKS BUSINESS FROM CRITICAL LACK OF STOCK AND UNSUSTAINABLE COST BASE * JD SPORTS FASHION - LIKE FOR LIKE SALES FOR THE 26 WEEK PERIOD IN UK AND IRELAND COMBINED CORE RETAIL SEGMENTS UP 1.1 PCT * JD SPORTS FASHION PLC - WELL POSITIONED TO DELIVER RESULTS THAT ARE WITHIN THE RANGE OF CURRENT EXPECTATIONS

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