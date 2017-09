IFR-PRICED: Kipco USD500m Feb 2019 at par to yield 4.8%

LONDON, Jan 30 (IFR) - : PRICED [Asset Type]: Investment Grade [Pricing Date]: 29-Jan-14 [Issuer/Borrower Type]: Corporate : Kipco [Offering Type]: Eurobond [Issuer Long Name]: KUWAIT PROJECTS CO [Program Type]: EMTN (HOLDING) : BNPP/HSBC/JPM : USD 500M : 4.800 Fixed : Baa3/BBB-/N/A [Reoffer Price]: 100.0000 : 5y 05-Feb-19 : 4.8 : English : UST+328; MS+314.4 : KUWAIT [Price Guidance]: 5% (+/-12.5bp) : EEMEA : London : 05-Feb-14 : 200k+1k : Undisclosed : Reg S only : Launched at 4.8% for USD500m. Books at around USD3bn. 5yr Reg S. Baa3/BBB-. IPTs low 5% area. TBP today. Had R/s from Jan 23-27 (HK Jan 23; Sing Jan 24; UAE Jan 26; London Jan 27).