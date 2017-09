Dec 4 (Reuters) - Kredyt Inkaso SA :

* AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Agiofunds TFI SA) increases its stake in the company - via the managed Closed-End Fund AGIO RB, to 23.89 percent from 14.69 percent Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)