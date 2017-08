LATAM CLOSE-No deals price in LatAm primary market

* Paraguay eyes around US$550m issuance in 2017: FinMin * Moody's assigns A1 to Cabei's proposed CNY notes * Peru lifts proposed budget spending for 2017 By Mike Gambale and Paul Kilby NEW YORK, Aug 30 (IFR) - No deals priced in the LatAm primary market on Tuesday. Here is a snapshot of LatAm sovereign spreads: SOVEREIGN 8/29 8/26 8/25 1D 10D YTD 2015/16 HIGH ARGENTINA 434 434 449 0 15 - - BARBADOS 666 659 665 7 3 62 659 (2/11/16) BRAZIL 279 275 283 4 9 -207 542 (2/11/16) CHILE 61 54 63 7 3 -25 143 (2/11/16) COLOMBIA 204 199 208 5 7 -85 412 (2/11/16) COSTA RICA 377 369 375 8 -8 -140 587 (2/11/16) DOMINICAN REP 336 329 336 7 12 -79 542 (2/11/16) ECUADOR 885 871 879 14 -8 -430 1765 (2/11/16) EL SALVADOR 479 472 479 7 -20 -161 840 (2/11/16) GUATEMALA 233 225 235 8 5 -69 385 (2/11/16) JAMAICA 377 372 379 5 -1 -72 519 (2/11/15) MEXICO 158 153 162 5 0 -36 278 (2/11/16) PANAMA 146 141 149 5 -10 -60 272 (2/11/16) PERU 151 146 152 5 -3 -80 291 (2/10/16) TRINIDAD & TOBAGO 186 180 189 6 -4 88 173 (1/15/15) URUGUAY 212 205 210 7 5 -56 344 (2/11/16) VENEZUELA 2421 2439 2481 -18 -189 -371 3713 (2/12/16) Source: Bank of America Merrill Lynch Master Index SPREAD TRENDS One-day: most sovereigns wider YTD: Barbados wider by 62bp YTD: Costa Rica tighter by 140bp YTD: Panama tighter by 60bp PIPELINE None (Reporting by Mike Gambale and Paul Kilby; Editing by Marc Carnegie)