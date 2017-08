BUZZ BORSA-Leonardo sale in borsa su rumors offerta per cessione quota Mbda

MILANO, 7 ottobre (Reuters) - ** Leonardo-Finmeccanica ben comprata a Piazza Affari sulle indiscrezioni secondo le quali Airbus avrebbe presentato un'offerta per la quota del 25% che il gruppo aerospaziale detiene nella joint venture missilistica Mbda.

** Secondo il Sole 24 Ore la proposta per la quota detenuta nella joint venture con Bae Systems e Airbus, che hanno attualmente il 37,5% ciascuno, si aggirerebbe sugli 1,1 miliardi ma sulla vendita non è stata ancora presa nessuna decisione.

** Alle 10,40 il titolo Leonardo-Finmeccanica, tra i migliori del FTSE Mib, segna un rialzo del 2,16% a 10,15 euro. Volumi intensi con un milione circa di titoli scambiati su una media giornaliera calcolata a trenta giorni di 1,8 milioni.

** Secondo gli analisti la notizia sarebbe positiva e l'eventuale cessione può essere funzionale ad ulteriori investimenti del gruppo nel settore civile, come l'acquisto di ulteriori quote in Atr.

** Per Banca Akros "è realistico supporre che Leonardo-Finmeccanica sia interessata a vendere la sua quota di Mbda e rafforzare il controllo su Atr" di cui detiene il 50% (il restante 50% è detenuto da Airbus). Il broker valuta la partecipazione in Mbda a circa 1,5 miliardi mentre la quota del 50% è Atr è valutata a 800 milioni circa.

** Da tempo si ragiona sulla possibilità che Finmeccanica ceda la sua quota in Mdba e, nell'ultima conference call sui risultati del semestre, l'AD Mauro Moretti ha detto che il gruppo non ha fretta di decidere ed è aperta a prenderne in considerazione la cessione se ci fosse un'offerta adeguata.

