Oct 30 (Reuters) - Les Nouveaux Constructeurs SA :

* 9-month revenue 304.8 million euros, down 18 pct

* Order book at Sept. 30 was 747 million euros, up 15 pct versus Dec. 31, 2013 Source text for Eikon: