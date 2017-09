Nov 21 (Reuters) - Lifco AB :

* Finansinspektionen says Nordstjernan AB raises holding in Lifco AB to 5,003 pct of shares and 3,123 pct of voting rights

Source text: bit.ly/1vvPTW6

